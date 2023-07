Bassist en zanger Randy Meisner, mede-oprichter van Eagles, overleden

De Amerikaanse bassist en zanger Randy Meisner, een van de oprichters van de band Eagles, is woensdagavond op 77-jarige leeftijd in Los Angeles overleden aan de gevolgen van complicaties van een chronische longziekte. Dat meldt de band donderdag.

Meisner was de eerste bassist en zanger van Eagles, een van de best verkopende bands in de rockgeschiedenis, met iconische songs als ‘Hotel California’, ‘Take It Easy’ en ‘One of These Nights’.

‘Randy was een integraal onderdeel van Eagles en speelde een sleutelrol in het vroege succes van de band,’ zo luidt het in een persbericht. Meisner verliet de band in 1977.

De band heeft in een carrière van meer dan een halve eeuw meer dan 150 miljoen albums verkocht en werd in 1998 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.

Mede-oprichter Glenn Frey overleed in 2016 op 67-jarige leeftijd.

De huidige bezetting van Don Henley, Joe Walsh en Timothy B. Schmit start in september in New York een laatste tournee.