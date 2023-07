Snel en goedkoop door de Franse péages

Wie met de auto naar een vakantiebestemming in het zuiden van Frankrijk rijdt, of op doortocht is naar Spanje of Italië, ontsnapt niet aan de péage, de tol op de Franse autosnelwegen. Waar moet u rekening mee houden?

Op vrijwel alle belangrijke Franse autosnelwegen moeten autoreizigers tol betalen. Om die kostprijs te vermijden, kunt u in een gezapig tempo het traject naar het zuiden afleggen via de lokale Routes Nationales, maar dat vergt heel wat meer tijd – en het kan zijn dat u een nationaal milieuvignet moet kopen om stadscentra te doorkruisen.

De tolkosten op de autowegen variëren sterk naargelang het gevolgde traject. Er bestaat geen standaardprijs voor de péage. Wel verschillen de tarieven per voertuigklasse. De meeste vakantiegangers vallen met hun personenwagen in klasse 1, voor mobilhomes (meer dan 2 meter hoog) en voertuigen met een aanhangwagen geldt klasse 2. Motoren zitten in klasse 5.

Prijsberekenaars

Uiteraard kunt u de tolkosten proberen te beperken op uw vakantietraject doorheen Frankrijk. Via online prijsberekenaars op websites als sanef.com (de uitbater van de tolwegen) en viamichelin.fr kunt u voor uw route de totale tolkosten nagaan, en varianten bekijken op het hoofdtraject (dat met de minste kilometers en kleinste reistijd).

We deden de oefening voor ritten vanuit Brussel naar Nice en Bordeaux (zie kaart), telkens in drie varianten. Grote prijsverschillen zijn er niet. Naar Nice via Parijs of via Reims-Dijon scheelt amper 10 euro, maar via Parijs passeert u wel elf tolpoorten, via Reims zijn er dat maar vier.

Ook op weg naar Bordeaux blijft het prijsverschil via twee routes op autosnelwegen beperkt tot 18 euro, tenzij u kleinere wegen neemt (route 3 op de kaart), dan doet u 50 euro voordeel.

Betaalmethodes

Belangrijker dan te dubben over een (iets) lagere kostprijs is een strijdplan om tijdverlies aan de tolpoorten te vermijden – en dus om de meest efficiënte betaalwijze te kiezen.

Bemande tolpoorten (te herkennen aan het pictogram van een mannetje boven de tolpoort) komen steeds minder voor, wat betalen met cash bemoeilijkt. Als u een pictogram ziet van een mand met muntjes, kunt u aan die (onbemande) tolpoort betalen door munten in een kassa of schuif te steken; deze handeling vergt even tijd, wat de wachtrijen aan die poorten doet oplopen.

Aan de meeste tolpoorten kunt u met een kredietkaart betalen (te herkennen aan het opschrift CB (wat staat voor cartes bancaires) of een pictogram van een hand met kaart. Mastercard en Visa worden altijd geaccepteerd, maar Maestro-betaalkaarten niet altijd. Aan steeds meer tolpoorten kan dat contactloos (dus zonder te pinnen).

De aankoop van een tolbadge (Liber-t) kan helpen om lange wachtrijen te vermijden. Aan de tolhuisjes met een oranje T-symbool wordt uw wagen automatisch herkend (het vignet dat op uw voorruit plakt, wordt automatisch gescand, waarna de slagboom opengaat) en u krijgt de factuur achteraf toegestuurd. Best is om zo’n tolbadge vooraf te bestellen bij een pechhulpdienst zoals VAB of Touring. De aankoopkosten zijn beperkt: bij Touring bijvoorbeeld kost de badge 11 euro (maar zijn er door een promotieactie geen verzendkosten, tot half september). Opgelet: de levering kan 10 tot 15 werkdagen in beslag nemen.

Slimme camera’s

Tot slot: Frankrijk experimenteert sinds kort op de A79 tussen Montmarault en Digoin met de volledig elektronische inning van tolgeld, via slimme camera’s die de nummerplaten van voertuigen registreren. Het tolgeld gaat automatisch van uw bankrekening, op voorwaarde dat u een elektronische tolbadge (télépéage) in de auto heeft. Wie geen badge heeft, moet het kenteken registreren op een website of op een betaalautomaat op een parking langs de route. Wie nalaat om tolgeld te betalen, riskeert boetes van 90 tot 375 euro.

Dit artikel verscheen eerder op 21 juni 2023.