Naar het paradijs in Zeeland: de ongerepte duinen die nooit vervelen

Ooit was ik een wereldreiziger met een basale drang om andere horizonten op te zoeken, nieuwsgierig naar alles wat anders is, naar onbekende biotopen en vreemde culturen, naar sporen van zoveel tijdperken. Bijna een jaar bracht ik door op de oceaan en in de jungle, in afgelegen dorpen en cleane metropolen, op eilanden die zo paradijselijk zijn dat ze uiteindelijk gaan vervelen. Er volgden maanden in de bush van Australië: ik bezocht Eighty Mile Beach, reisde langs een cattle station van 2.500 hectare en deed een roadtrip door de outback in een oude van vol reservebanden, jerrycans en eten in blik. Daar in die outback heb ik voor het eerst de bevrijdende weidsheid van een immens open landschap ervaren. Bevreemdend en anders. Spinifex, rode aarde en rotsformaties van miljoenen jaar oud. Zo uitgestrekt dat je geest vederlicht wordt en je gedachten tot stilstand komen.

Toen ik weer vaste grond onder de voeten kreeg, werd het leven in zijn grauwe voorspelbaarheid soms verstikkend. Het was op zo’n dag van fernweh dat ik naar Zeeland reed; ik móést de branding horen, de rollende golven en on­gerepte duinen zien. Ik herinner me niet meer precies waar op Walcheren ik de auto toen heb geparkeerd. Alleen dat ik daar overdonderd werd door ruimte. Duinen zo ver het oog reikt, geen spoor van hoogbouw, een lieflijke Noordzee en een strand met verbluffend weinig mensen. Op die hete ­augustusdag vond ik opnieuw dat ontzagwekkende en lichtvoetige gevoel van vrijheid, dit keer in een lightversie. Het volstond.

Trippelende ­strand­lopers

Toen kwam Het Lief in mijn ­leven en had ik even andere prioriteiten. Grootse gezamenlijke omzwervingen hoorden daar niet bij, want hij was niet zo reislustig. Maar op een keer, in een tijd dat drukte en stress het overnamen, werd die ene herinnering aan Zeeland weer wakker. Dit keer laafden wij ons samen aan de kilometers strand en eindeloze duinen vol helmgras. We zagen een zeehond. De trippelende strand­lopertjes werden onze vrienden. Plots begrepen we waarom het Zeeuwse licht zoveel schilders had geïnspireerd. Ineens stond de kust van Walcheren op onze kaart.

Op een van onze Zeeuwse ­dagen van strandwandelingen, meestal gevolgd door een aperitief met zicht op de golven, zei ­iemand dat we absoluut eens het bos moesten opzoeken. Maar daarvoor kwamen wij niet naar zee. Toch blies het bos in kwestie ons ogenblikkelijk omver.

De Manteling is een kluwen van loofbomen met grillige contouren, geschuurd door de zeewind. Daartussen sporen van oude kasteeltuinen met woekerende rododendrons, kaarsrechte lanen, een handvol uitheemse cipressen en restanten van vijvers. Dit loofbos net achter de duinenrij werd een paar eeuwen geleden aangelegd om de kracht van de zeewind te temperen, zodat de elite van Walcheren comfortabel in haar buitenplaats kon verblijven. Bij hoogtij hoor je hier niet alleen de bladeren aan de bomen maar ook de branding ruisen.

Piet Mondriaan

Ontelbare slingerende paadjes leiden telkens weer naar iets nieuws, naar merkwaardige zwammen, hamerende spechten, krieuwelende mierenhopen, een vervallen bunker of een tapijt van narcissen. Naar de 240 jaar oude taxus die Piet Mondriaan ooit heeft geschilderd. Reeën duiken in je blikveld op, wanneer je ze het minst verwacht. En ergens ligt een laan met oude beuken in de bizarste vormen. Decennialang, zo luidt een van de verhalen, werden de beuken laag met de sabel gesnoeid voor brandhout. Toen daar in de jaren 1930 een eind aan kwam, konden de bomen hun takken ongehinderd naar boven uitstrekken. Dat hebben ze elk op hun eigen manier gedaan, kaarsrecht of elkaar omarmend, vechtend of ­frivool dansend. Je raakt er nooit op uitgekeken.

500 meter zand

De paden die vanuit dit bos naar de zee lopen, dwarsen een open duingebied met schraal gras, struweel en de vreemdste eiken ooit: honderd jaar oud en toch geen rijzige bomen, maar wijd­vertakte bonsaistruiken van een halve meter hoog. Hier zwerven een paar shetlandpony’s rond, die je de weg weleens gemoedelijk durven te versperren.

De vele kleuren, lagen en ­coulissen van dit bos-, duin- en strandlandschap houden mijn springerige geest zo bezig dat die vanzelf kalmeert en opklaart. Altijd weer opnieuw.

Het schiet niet op met onze verovering van Walcheren. Te lang blijven we hangen op plaatsen die we denken te kennen, maar die ons blijven verrassen. Slechts heel af en toe bekruipt ons de drang om te kijken wat er achter die laatste duin ligt. Zo verbaast het strand van Vrouwenpolder, aan de noordpunt van Walcheren, niet ­alleen met zijn zicht op de Oosterscheldekering, maar vooral met zijn ontzaglijke breedte. Vijfhonderd meter door het zand ploeteren voor je de zee ziet. Plaats zat, zelfs in het hoogseizoen.

Bij ons laatste bezoek, toen het virus de Lage Landen nog nauwelijks had bereikt, waren we net begonnen met het inkleuren van een ander stukje Walcheren. Aan het einde van onze wandeling waren we de vorige keren op een ge­sloten hek gebotst. Wat simpele research leerde dat daarachter het natuurgebied Oranjezon lag, een afgesloten domein waar je alleen via een omweg naartoe kunt. En ook dit stukje Zeeland verschilt van wat we al kennen. Oranjezon verrast met z’n afwisseling: hellingen, massa’s hoge dennen, dicht loofbos, struiken en veel open duingebied. Soms wild, soms lieflijk. Tussen het struweel liggen zeldzame stukjes ‘natte duinvallei’, kale zandpannen waarin het regenwater zich verzamelt. Het lange kanaal verraadt dat dit ­vroeger een waterwinningsgebied was, maar sinds vijfentwintig jaar mag de natuur weer volop haar gang gaan. Eind februari hebben we hier, slordig en schoorvoetend, in de gietende regen, onze eerste stappen gezet. Het smaakt naar meer. Er ligt nog heel veel Zeeland op ons te wachten.

Dit artikel verscheen 9 mei 2020.