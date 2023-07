Clafoutis met bessen: het makkelijkste gebak ooit

Een Franse klassieker (en tevens het makkelijkste gebak ooit) die traditioneel met kersen gemaakt wordt, maar dankzij de rode bessen een prettig zuurtje krijgt. Gebruik gerust ook ander zomerfruit zoals bramen, blauwe bessen, frambozen of kruisbessen.

VOOR 1 CLAFOUTIS

● 350 g rode bessen (ander zomerfruit kan ook), afgeritst van de takjes

● 2 eieren

● 80 g bloem

● 1 tl bakpoeder

● 75 g gezouten boter, gesmolten en afgekoeld

● 75 g kristalsuiker

● 1/2 vanillestokje, het merg

● 150 ml koude melk

● Voor de afwerking: poedersuiker en eventueel wat vanille-ijs

● Ook nodig: rond bakblik

BEREIDING

1. Verwarm de oven voor tot 200 °C. Vet een bakblik met een borsteltje in met een beetje van de gesmolten boter.

2. Klop de eieren in een kom los met de melk, gesmolten boter, suiker, het bakpoeder en het vanillemerg. Klop de bloem eronder. Het beslag is nog heel lopend, dat hoort zo. Giet in het bakblik en verdeel er de rode bessen over.

3. Zet in de oven en bak 10 minuten. Verlaag de oventemperatuur naar 180 °C en bak nog 25 à 30 minuten verder. Haal de clafoutis dan uit de oven en laat minstens 20 minuten rusten.

4. Serveer warm uit de schaal, eventueel bestrooid met wat poedersuiker. Erg lekker: leg er een bolletje vanille-ijs op, dat lichtjes smelt door de nog warme clafoutis. Maar ook koud tijdens een picknick niet te versmaden.