Tourmalet en tijdrit beslissen over Tourkroon

Op de Tourmalet en in een slottijdrit strijden Annemiek van Vleuten en Demi Vollering dit weekend om de heerschappij in de Tour. Voert de wereldkampioene een laatste dans op of trekt haar jongere uitdaagster de macht definitief naar zich toe?

Twaalf seconden bedraagt het verschil waarmee Annemiek van Vleuten (40) en Demi Vollering (26) het slotweekend zijn ingegaan. Op weg naar Blagnac bleef de top van het klassement ongewijzigd in een rit waarin vroege vluchter Emma Norsgaard net uit de greep van het sprintende peloton bleef, tot frustratie van gele trui Lotte Kopecky (derde).

Van Vleuten, na eerdere Movistar-winst van Liane Lippert een tweede keer delend in de vreugde, staat er in naakte cijfers beter voor dan vorig jaar, toen ze in het slotweekend nog 17 seconden moest goedmaken op Vollering. Dat Van Vleuten met voorsprong aan de finale begint, gaat ook in tegen de meeste voorspellingen van een week geleden. De Ardennenachtige parcours van de voorbije week leken in het voordeel van Vollering, dit voorjaar uitgegroeid tot onbetwiste koningin van de heuvelklassiekers.

Door enkele halfslachtige tactische beslissingen liet SD Worx herhaaldelijk na om Vollering extra bonificatieseconden te laten sprokkelen. En dan waren er donderdag nog de twintig seconden tijdstraf om te stayeren achter de teamauto, een incident waarvoor ploegleider Danny Stam uiteindelijk uit de Tour werd gezet.

Of die tactische keuzes en tijdstraf slechts een voetnoot dan wel doorslaggevend waren, zal dit weekend blijken. Zaterdagavond kan er met minuten worden gegooid in de Pyreneeënrit over de Aspin met aankomst op de Tourmalet. Zondag kan de orde nog op zijn kop worden gezet in de 22,6 kilometer lange tijdrit in Pau.

Gsm vergeten

Van Vleuten ontdekte onvermoede klimkwaliteiten bij zichzelf in de olympische wegrit van Rio 2016. Twee jaar later greep ze de macht in het groterondewerk en ontpopte ze zich formeel tot sterkste vrouw bergop door in haar hoekige stijl in de Ronde van Italië lelijk huis te houden op de Monte Zoncolan.

In de Giro vorig jaar kwam Marta Cavalli aan de poten van haar klimtroon zagen, maar een val in de Tour stuitte de opmars van de frêle Italiaanse. Het echte gevaar zou komen van Demi Vollering, vorig jaar in de Tour nog een paar maatjes te klein, maar begin mei in de Vuelta op Lagos de Covadonga wel haar meerdere. Het was de eerste en voorlopig enige keer dat Vollering Van Vleuten eraf reed op een lange slotklim.

Niemand die met stellige zekerheid durft te zeggen of de verhoudingen van in Asturië de voorafspiegeling waren van het toneel dat zich op de flanken van de Tourmalet zal afspelen. Aan parcourskennis zal het Vollering alleszins niet ontbreken: de Zuid-Hollandse reed bij de verkenning de Pyreneeënreus twee keer omhoog – haar vriend had op de top zijn gsm laten liggen. Maar in een mini Luik-Bastenaken-Luik woensdag ondervond Vollering ook dat ze tegen een andere Van Vleuten aan het strijden is dan die van het voorjaar.

Geen van de twee kemphanen is er ook van overtuigd dat de Tour zaterdagavond al in een definitieve plooi zal liggen. ‘Net zo goed wordt het een secondespel dat pas op de laatste dag wordt beslist’, zegt Van Vleuten. Vollering houdt het erbij dat de tijdrit weleens ‘heel belangrijk’ en ‘tricky’ zou kunnen worden.

Als het op de tijdrit aankomt, heeft Van Vleuten een nog groter voordeel qua ervaring dan in het klimwerk. In Pau begint ze aan de 83ste UCI-tijdrit uit haar carrière, Vollering pas aan haar dertiende. Van Vleuten is tegen de klok tweevoudig wereldkampioene (2017, 2018) en regerend olympisch kampioen.

Gevraagd of de toevoeging van een tijdrit in haar voor- of nadeel speelt, vertelde Vollering bij de Tourstart in Clermont-Ferrand dat ze het niet goed wist: ‘Ik hoop dat het voor mij niet zoveel verandert. Het is iets wat me ook een beetje nerveus maakt, omdat het vrij nieuw voor me is en ik niet precies weet hoe het zal gaan. Je wil de Tour daar natuurlijk ook niet verliezen.’

Van Vleuten won 29 van haar races tegen de klok, Vollering twee: een proloog in 2019 en een tijdrit eind 2021. Vorig jaar had ze, op een proloog na, geen enkele tijdrit op haar programma en focuste ze ook helemaal niet meer op dat onderdeel. Pas in het vooruitzicht van de chronoproef in Pau nam ze afgelopen winter de draad weer op.

Thriller

Vollering legde tests af in de windtunnel van fietsenfabrikant Specialized in Californië en laste specifieke tijdrittrainingen in. Dat wierp vorige maand in de Ronde van Zwitserland meteen zijn vruchten af. Op een parcours qua lengte vergelijkbaar met de Tourtijdrit eindigde ze tweede op slechts acht seconden van ploeggenote en tijdritmachine Marlen Reusser. Drie dagen later, op het Nederlands kampioenschap tegen de klok, ging alleen Riejanne Markus haar vooraf.

Vollering heeft van die twee tijdritten veel opgestoken. Ze paste haar houding aan: ‘Uit de beelden van in Zwitserland leerde ik dat er nog ruimte zat tussen mijn helm en mijn schouders als ik mijn hoofd naar beneden hield. Dat was niet goed voor de aerodynamica.’ Ze schaafde haar opwarming bij en leerde haar inspanning in te delen: ‘In Zwitserland deden we nog veel op het gevoel, een pacing plan was voor mij vrij nieuw.’

Zondag is pas de vijfde tijdrit uit haar carrière waarin ze de degens kruist met Van Vleuten. De eerste vier keer dolf ze het onderspit, maar bij hun laatste onderlinge confrontatie, het afgelopen NK, draaide ze de rollen om. Vollering pakte zilver, Van Vleuten brons. Het verschil – 18 seconden over 42 kilometer – zou in Pau neerkomen op bijna tien seconden.

Het is de tweede keer dat de vrouwen-Tour eindigt met een tijdrit. In 1991 – de Tour heette toen de Ronde van de Europese Gemeenschap – kwam Leontien van Moorsel twee seconden tekort om Astrid Schop uit het geel te rijden: het soort thriller dat ook zou passen bij een laatste dans of een wissel van de macht.