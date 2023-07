Griekse minister van Klimaatcrisis: meeste bosbranden aangestoken

De meeste van de bosbranden die de afgelopen weken doorheen Griekenland een ravage aanrichten, werden ‘door mensenhanden’ aangestoken. Dat heeft Vassilis Kikilias, de Griekse minister van Klimaatcrisis en Civiele bescherming, verklaard.In de afgelopen weken zijn volgens Kikilias 667 branden uitgebroken: dat is meer dan 60 branden per dag, bijna overal in het land. ‘Helaas zijn de meeste aangestoken door mensen, hetzij door nalatigheid of met opzet.’

In verschillende gevallen waren branden op meerdere plaatsen tegelijk uitgebroken, merkte de minister op. Dat duidt op brandstichting.

De menselijke tussenkomst doet echter niets af aan de rol van klimaatverandering in het aanwakkeren van de branden. ‘Het verschil met andere jaren waren de weersomstandigheden,’ zei Kikilias. ‘Klimaatverandering, die een historische en ongekende hittegolf veroorzaakte, is hier. Er waren maar heel weinig dagen waarop het extreme weer niet gepaard ging met harde wind.’ (rte)