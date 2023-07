De Oost-Oekraïense journalist en schrijver Stanislav Asjejev zat bijna drie jaar vast in ‘Isolatie’, een geheime gevangenis in Donetsk, in het gebied dat pro-Russische separatisten sinds 2014 bezetten. ‘Isolatie is een donker gat, waarin je overgeleverd bent aan de willekeur van de bewakers’, zegt hij. Nu spoort hij mee oorlogsmisdadigers op.