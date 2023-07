Poolse regeringspartij zet door met oprichting ‘ongelooflijk gevaarlijke’ commissie

De Sejm, het Poolse lagerhuis, heeft vrijdag een omstreden wetswijziging doorgedrukt. De wijziging houdt het bestaan overeind van een staatscommissie die de vermeende Russische beïnvloeding van Poolse hoogwaardigheidsbekleders moet onderzoeken. De oppositie vreest dat de commissie gebruikt zal worden als een politiek wapen en eiste eerder dat het hele plan geschrapt zou worden.

In juni waren er daarom al massale demonstraties tegen de nationaal-populistische regering, geleid door Recht en Rechtvaardigheid (PiS). Critici zien het orgaan als een ongrondwettelijk instrument om de oppositie te muilkorven. De oorspronkelijke versie van de oprichtingswet bepaalde dat de commissieleden politici tien jaar lang mogen uitsluiten van hun ambt, indien zij oordelen dat ze beïnvloed zouden zijn door Rusland. Het leverde de wet de bijnaam ‘Lex Tusk’ op, omdat ze vooral oud-premier en ex-Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk zou viseren.

Tusk wordt bij de parlementsverkiezingen dit najaar het boegbeeld van de oppositie en het regeringskamp probeerde Tusk in het verleden consequent te linken aan Rusland. Zowel de oppositie als veel onafhankelijke waarnemers maakten de optelsom: de regeringspartij wilde zich bedienen van de commissie om Tusk buitenspel te zetten.

Internationale afkeuring

Bij ondertekening van de oprichtingswet door president Andrzej Duda in mei volgde meteen forse kritiek van Poolse en internationale rechtsgeleerden, de EU en de VS. Duda stelde voor om enkele scherpe kantjes van de wet af te vijlen.

Dat leidde tot een getouwtrek tussen de Sejm, gecontroleerd door PiS, en de Senaat, waar de oppositie een meerderheid heeft. De Sejm heeft vrijdag het laatste woord gekregen.

De wet is iets afgezwakt. Zo mag de commissie politici niet zomaar verbannen uit de verkiezingen en mogen parlementsleden niet langer lid zin van de commissie. Maar ook met die veranderingen blijft de commissie nog steeds diep problematisch, oordeelde een juridisch adviesorgaan van de Raad van Europa, in de aanloop naar de stemming.

De grondwetsdeskundigen van de Commissie van Venetië stelden in een ‘urgent advies’ dat de Poolse staatscommissie ‘lijkt op een orgaan van politieke aard [en] over een vrijwel onbeperkte discretionaire bevoegdheid beschikt’. ‘Garanties tegen politiek misbruik’ of beïnvloeding van het verkiezingsproces’ ontbreken.

‘De oprichting van een commissie waarbij de “beschuldigde” in het openbaar wordt ondervraagd door een administratief orgaan op basis van vaag gedefinieerde gronden is ongelooflijk gevaarlijk’, concluderen de deskundigen, omdat het toelaat om politieke tegenstanders af te schilderen als ‘vijanden van de staat’.