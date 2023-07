Vegetarische ballen met boerenkool, citroen en parmezaan

Tijdens de zomermaanden vraagt culinair redacteur Berten Vanderbruggen elke zaterdag aan een collega welke smaak of geur eeuwig verbonden is aan een vakantieherinnering. In ruil zoekt hij er een recept bij dat die sfeer opnieuw kan oproepen. Deze week: die keer dat Eva Berghmans op de camping een blik gehaktballen met tomatensaus opentrok.

‘Ah, niets is beter dan de eerste avond van een kampeervakantie. Alleen, soms werkt de wereld niet mee. Zo was er die keer in een Duits bos. De eerste druppels vielen al terwijl we de tent uit de auto haalden. De tent stond net recht toen het begon te gieten. Regen die met bakken uit de hemel valt en hongerige kinderen: het is op die momenten dat de ware kampeerders van de salontoeristen gescheiden worden. We maakten van de voortent een luifel tussen de bomen, warmden een blik ballen in tomatensaus op en serveerden er Pringles bij. Het werd zo gezellig dat het onze vaste eerste maaltijd op kampeervakanties werd. Vraag is: hoe moet dat nu de helft van het gezin vegetariër geworden is?’

Eva Berghmans, redacteur

Gehaktballen in tomatensaus, het klinkt erg Vlaams, maar overal ter wereld worden al eeuwen variaties op dit gerecht bereid. De geschiedenis ervan ligt nochtans in de Perzische keuken: reizigers die langs handelsroutes trokken, zochten een manier om het taaie vlees van het wild dat ze onderweg tegenkwamen, toch smakelijk klaar te maken. Het vermalen vlees werd tot ballen gerold en in een saus geserveerd. De Italianen voegden er later broodkruim en kaas aan toe (polpette), de Zweden houden dan weer van nootmuskaat, gember, piment of all spice-kruiden in hun gehaktballen (köttbullar). In onderstaand recept, van Australische kooklegende Donna Hay, zijn de balletjes vegetarisch: het gehakt moet plaatsruimen voor een mengsel van witte bonen en amandelmeel. De bereiding verloopt verder volgens klassieke methode: je bakt de ballen niet in de pan: je laat ze garen in de tomatensaus.

Vegetarische gehaktballen met boerenkool, citroen en parmezaan

Voor 4 personen

280 g boerenkool, fijngesneden

1 blik van 400 g witte bonen (bijvoorbeeld cannellini), afgespoeld, uitgelekt en grof geprakt

1 eetlepel fijngeraspte citroenschil

360 g verse ricotta

1 ei

180 g amandelmeel

40 g parmezaan, fijngeraspt, plus extra voor eroverheen

zeezout en grofgemalen zwarte peper Voor de knoflooksaus met salie

1 eetlepel olijfolie extra vergine

12 salieblaadjes

4 tenen knoflook, in plakjes

500 g tomaten uit blik, fijngesneden

125 ml goede groente- of kippenbouillon

Bereiding

1. Leg de boerenkool in een kom en schenk er kokend water over. Laat 3 minuten staan en giet af. Leg de kool tussen 2 lagen keuken­papier en druk het overtollige water eruit.

2. Schep de boerenkool, bonen, citroenschil, ricotta, het ei, amandelmeel, de parmezaan en wat zout en peper door elkaar en vorm er 16 balletjes van.

3. Verwarm de oven voor op 220 °C.

4. Maak de knoflooksaus met salie: verhit een grote ovenbestendige koekenpan op matig hoog vuur. Voeg de olie, salie en knoflook toe en bak 30 seconden. Doe de tomaten en bouillon erbij, breng aan de kook en laat 5 minuten koken. Leg de balletjes erin en zet de pan in de oven. Stoof 20-25 minuten, of tot ze gaar zijn.

5. Dien ze op met extra parmezaan.

Tip: Dien deze gehaktballen op met pasta of met knapperig brood om al die lekkere saus mee op te deppen.

Dit recept komt uit ‘The fast five’, van Donna Hay, uitgebracht bij uitgeverij Spectrum.