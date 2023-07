Ineos heeft zelf ook veel huiswerk

De redding van het grote investeringsproject van de Britse chemiereus Ineos in de Antwerpse haven hangt niet alleen af van de Vlaamse regering, maar wellicht nog meer van Ineos zelf. Het bedrijf heeft heel wat bijkomend huiswerk gekregen.

Ineos heeft er nog geen idee van hoe het daaraan moet beginnen, zegt woordvoerster Nathalie Meert. ‘De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft gevraagd een gedetailleerder beoordeling te maken van de stikstofimpact.’ Volgens Meert is het bedrijf volop aan het bestuderen hoe het dat zal aanpakken. Wanneer Ineos klaar is met het bijkomende huiswerk, valt volgens de woordvoerster nog niet te zeggen.

Een belangrijke vraag is of het bedrijf best een nieuwe vergunningsaanvraag indient, of het bestaande vergunningsdossier aanvult. Ineos blijft er wel bij dat de Vlaamse regering werk moet maken van een ‘toetsingskader’.

De topman van het chemieconcern, Jim Ratcliffe, dook donderdag plots op in ons land voor gesprekken met de Vlaamse minister-president Jan Jambon (N-VA) en federaal premier Alexander De Croo (OpenVLD).

In een gesprek met De Tijd zei hij ‘engagementen te hebben gekregen dat het probleem wordt opgelost’. Als dat niet het geval was geweest, ‘dan hadden we ermee moeten stoppen’, voegde hij eraan toe. (pse)