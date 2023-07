Knuffeldrugs is een term die eindjaren 80 ontstond, de bloeiperiode van de house en megaparty’s. — © getty images

Een lijn of pil om op te gaan in de magic van een dansfestival, pintelieren om vriendschapsbanden te smeden: hebben we knuffeldrugs en andere roesmiddelen nodig om erbij te horen? ‘Ze zijn een glijmiddel voor sociale contacten.’