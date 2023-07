Duitse literatuur verliest laatste van ‘grote drie’

Martin Walser kon bogen op een indrukwekkende carrière. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste schrijvers en denkers van de naoorlogse Duitse geschiedenis, samen met generatiegenoten als Günter Grass en Hans Magnus Enzensberger. Zijn overlijden werd gemeld door de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Walser debuteerde als schrijver van hoorspelen, en sloot zich in 1953 aan bij de invloedrijke Gruppe 47, een groep auteurs die de Duitse literatuur na de oorlog weer uit het slop wilde trekken. Ook Günter Grass maakte er deel van uit.

Zijn romandebuut, Huwelijken in Philippsburg, verscheen in 1957: een roman die zich afspeelt in een fictieve stad, en die een satirische kijk gaf op het Duitse Wirtschaftswunder van de jaren 1950. Hij kreeg er de Herman Hesseprijs voor. Ook in later werk focuste hij op de ontmenselijking die de economische ratrace meebracht. Zijn hoofdpersonages zijn vaak antihelden die niet kunnen voldoen aan de verwachtingen en zich daardoor innerlijk verscheurd voelen. In later werk werd ook de tragiek van het ouder worden een belangrijk thema. In romans als Een ogenblik van liefde (2002) en Angstbloesem (2004) voerde hij telkens een oudere man op die verliefd werd op een veel jongere vrouw. Met De levensloop der liefde (2001) wilde hij een eigentijdse Madame Bovary schrijven, en kroop hij in de huid van een vrouwelijk personage.

Walser was een geëngageerd man. Hij profileerde zich in de jaren 1960 als linkse intellectueel. Hij was een uitgesproken tegenstander van de Vietnamoorlog. In de jaren 1970 sympathiseerde hij met de Duitse communistische partij, en in de jaren 1980 brak hij een lans voor de Duitse hereniging. In latere jaren leek hij wat afstand te nemen van zijn linkse gedachtegoed. In 1998 oogstte hij controverse toen hij in een lezing stelde dat het uit moest zijn met de obsessie met de wandaden van de nazi’s en de Duitse schuld. Toen hij in 2002 in De dood van een criticus de invloedrijke Duits-Joodse criticus Marcel Reich-Ranicki op de korrel nam, kwam hem dat op kritiek en zelfs beschuldigingen van antisemitisme te staan. Walser werd meermaals bekroond, onder meer met de prestigieuze Georg-Büchner-Preis en de Vredesprijs van de Duitse Boekhandel. Hij werd 96.