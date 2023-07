De nieuwste drugs koop je online op frisse websites die opgesteld zijn in keurig Nederlands. Een paar dagen later bezorgt de postbode een envelop met daarin een poeder dat het effect van xtc, wiet of lsd belooft. Ze zijn legaal in Nederland, verboden in België, maar in het labyrint van de research chemicals vinden gebruikers sneller de weg dan speurders.