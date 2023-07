Nieuwe sterke man in Niger is generaal van de presidentiële garde die president Bazoum gijzelde

Generaal Abdourahamane ‘Omar’ Tchiani eigent zich de macht toe in Niger. Hij wil meer toenadering met de junta’s in de buurlanden die de bruggen met het Westen verbraken.

Generaal Abdourahamane ‘Omar’ Tchiani, de chef van de presidentiële garde, verscheen vrijdag op de Nigerese nationale omroep als leider van de junta die de democratisch verkozen president Mohamed Bazoum van de macht heeft verdreven.

De staatsgreep, waarmee Tchiani zich nu de macht toe-eigent als hoofd van een zogenaamde overgangsregering, begon woensdag. Toen sneed de eenheid die Tchiani leidde, de toe- en uitgang af van de presidentiële residentie van Bazoum. De president wordt nog steeds gevangen gehouden door zijn bewakers, maar zou in goede gezondheid verkeren.

Tchiani rechtvaardigde de staatsgreep door te verwijzen naar de economische toestand en de ‘verslechtering van de veiligheidssituatie’ in het land, dat kampt met geweld van jihadistische groepen.

Dronebasis VS

Bovendien laakte Tchiani het Nigerese bewind omwille van een gebrek aan samenwerking met de militaire junta’s in de buurlanden Burkina Faso en Mali. Beide landen hebben recent de bruggen met het Westen verbroken en Franse troepen het land uitgezet. Mali onthaalde tegelijk de Wagner-militie van de Russische krijgsheer Jevgeni Prigozjin op een warme ontvangst.

Niger gold onder Bazoum als een uitzondering. Het land bleef tot nu toe een van de voornaamste westerse bondgenoten en was belangrijk in de strijd tegen islamitische fundamentalisten in de regio. Frankrijk legerde er zijn grootste buitenlandse troepenmacht. De VS hebben in Niger een dronebasis bij de centraal gelegen stad Agadez.

Voor antiwesterse krachten lijkt de machtsovername in Niger dus welkom, al is nog niet duidelijk wat de gevolgen van de staatsgreep voor de relaties met de VS, Frankrijk en de EU zullen zijn. Evenmin zijn er aanwijzingen dat antiwesters sentiment de onderliggende reden was voor de staatsgreep. Binnen het leger heerste al enige tijd onrust, onder meer omdat Bazoum van plan zou zijn geweest een aantal hoge officieren uit hun positie te ontheffen.

De Afrikaanse Unie, de EU, de VN en het West-Afrikaanse verbond Ecowas spraken hun veroordeling uit over de staatsgreep.