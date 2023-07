Dansende Taylor Swift-fans veroorzaken kleine aardbeving

Bij twee concerten van Taylor Swift in Seattle hebben de fans zo hard gedanst dat de omgeving daverde. De seismische activiteit kwam overeen met een aardbeving van 2,3 magnitude. Ook Swift was duidelijk bewogen. ‘Een van mijn favoriete weekends ooit.’

Een aantal Swifties heeft shake it off heel letterlijk genomen: in Seattle genereerden twee concerten van Taylor Swift seismische activiteit die overeenkomt met een aardbeving van 2,3 magnitude.

Jackie Caplan-Auerbach, een geologieprofessor aan de Western Washington University, vertelde aan CNN dat ze de Swift-concerten tegenkwam in een groep aardbevingen in het noordwesten van de Stille Oceaan.‘Ik pakte de gegevens van beide concertavonden erbij en merkte al snel dat ze duidelijk hetzelfde patroon van signalen hadden.’

Al dat geshake is ook Swift niet ontgaan. ‘Bedankt voor al het juichen en springen, dit was een van mijn favoriete weekends ooit’, postte ze de maandag erna op Instagram. Swift was beide avonden uitverkocht in Seattle, met 72.171 fans op de zaterdagshow, een recordaantal. Swifts Eras Tour is een van de duurste ooit en kost naar schatting 100 miljoen dollar of meer. (ddo)