‘Ik vind evenveel schoonheid in een ontkiemend erwtje als in een opera van Wagner.’ — © Alexander Meeus

Wie zijn de mensen die het voortouw nemen, die voorgaan in de strijd voor hun buurt, stad of wereld? Deze zomer presenteren we u er elke dag een. Vandaag Marleen Vermassen, die samen met een groep vrijwilligers de schoonheid van de Museumtuin van Gaasbeek met zo veel mogelijk mensen wil delen.