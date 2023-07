Fremantle Highway heeft veel meer elektrische auto’s aan boord dan gedacht

De Fremantle Highway, het vrachtschip dat dinsdagnacht in brand vloog en sindsdien rokend ronddrijft voor de Waddeneilanden, transporteerde veel meer elektrische auto’s dan aanvankelijk gedacht. In plaats van 25, heeft de boot 498 elektrische auto’s aan boord. Dat meldde persbureau ANP vrijdag, op gezag van de Japanse rederij K-line, die het schip geleased heeft. Eerder was al duidelijk geworden dat het totale aantal auto’s op het schip 3.783 bedroeg, zo’n 900 meer dan oorspronkelijk gemeld.

Het grote aantallen elektrische auto’s aan boord bemoeilijkt de blusoperatie. Branden in voertuigen met ­lithiumionbatterijen zijn hevig, moeilijk te koelen en kunnen dagen of uren nadat de brand uitgedoofd leek, weer oplaaien.

De kustwacht leek aanvankelijk niet op de hoogte te zijn van het hoge aantal elektrische auto’s aan boord. ‘In onze eerdere berichtgeving is uitgegaan van de eerste getallen die wij ontvingen. De onduidelijkheid ontstaat door verschillende informatie die later gedeeld wordt. Er wordt aan gewerkt om de informatie te verzamelen en die wordt dan gedeeld met de bergingsorganisaties’, meldde de kustwacht.

De intensiteit van de brand op de Fremantle Highway was gisteren enigszins afgenomen, maar de kustwacht kon vooralsnog niet beginnen met de bergingsoperatie.

(rte)