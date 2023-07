‘We hielden er geen rekening mee dat het zo vlot zou gaan om mensen te overtuigen naakt op ons podium te staan’

Er passeerden deze week alweer een paar opmerkelijke uitspraken, van in Gent tot in Antwerpen en van Sammy Mahdi over Georges-Louis Bouchez tot Sugar Jackson. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘Kerst is evengoed des zomers als des winters. Het gaat om warmte en gezelligheid en dat zoeken we het hele jaar door’

Wim Soenens van de outletshop Stock Depot in Zulte vindt het niet abnormaal dat hij in juli al uitpakt met kerstspullen. ‘Mijn kerstartikelen laten mensen dromen.’ (in het Nieuwsblad)

‘Als onenightstand kies ik voor Mariah Carey, toen ze er nog natuurlijk uitzag’

Ook CD&V-voorzitter Sammy Mahdi droomt al eens graag weg. En ook voor hem mag het alle dagen Kerstmis zijn. All i want for Christmas is you! (in Humo)

‘Wie vorig seizoen elfde is geworden, moet nu niet roepen dat hij gaat meedoen voor de titel’

Bij voetbalclub Anderlecht zijn ze allang gestopt met dromen. (Jan Vertonghen in De Standaard)

‘Vroeger moest je al goed kijken om een knappe vrouw te zien op de Bosuil. Terecht: op hoge hakken zou je er je enkels gebroken hebben. Maar nu? Het is een modeshow geworden. Ze paraderen’

Bij voetbalclub Antwerp hoeven ze niet meer te dromen, ze kunnen hoogstens in hun arm knijpen: het gebeurt allemaal echt. (voormalig Antwerp-speler Patrick Goots in het Nieuwsblad)

Sammy Mahdi. — © Kris Van Exel

‘Ik ben nog geen jaar samen met mijn vriendin, maar ik ben al vijftien kilogram bijgekomen. De liefde gaat door de maag hé’

Als Sammy Mahdi niet aan het dromen is, dan kijkt hij recht in de ogen van zijn lief. En die wil ook al eens dromen: ‘Ik heb van mijn vriendin tussen de lijnen begrepen dat ik wat meer mag bewegen. De kilo’s mogen blijven, maar het buikvet mag spiermassa worden.’ (in Humo en het Nieuwsblad)

‘Je raakt ze natuurlijk liever niet kwijt, maar je kunt perfect leven zonder maag’

We willen liever niet dromen over waar Sammy Mahdi zijn liefde terecht zou komen als hij geen maag meer zou hebben. (Maag- en darmspecialist Helko De Schepper in Humo)

‘De energie van Ignace hing nog vast aan mij. Gelukkig is dat voor mijn verhuis opgelost geraakt, anders zou het hier moeilijk zijn geweest. Ik heb niet het gevoel dat hij hier nog “hangt”. Al gebeurt er soms wel iets vreemds. Het is al een paar keer voorgevallen dat wanneer ik de deur achter mij dichttrek en niet in het slot draai, ze wat later toch op slot was gedraaid. Geesten kunnen zulke dingen, hé’

Zangeres Trisha is na de dood van haar ex Ignace Crombé in zijn huis gaan wonen en heeft daar geen dromen maar nachtmerries. (in Dag Allemaal)

‘Een van de problemen van de Belgische politiek is dat politici met belastinggeld woordvoerders in dienst nemen die vervolgens een hele dag journalisten opbellen om andere politici zwart te maken’

Georges-Louis Bouchez, de nachtmerrie van zo ongeveer de hele regering-De Croo, heeft geen woordvoerder nodig om politici zwart te maken, hij doet dat gewoon zelf. (in het Nieuwsblad)

‘Hoe zwaarder de lijdensweg, hoe groter het plezier achteraf’

Sammy Mahdi weet dat hij zich na het tijdperk-Bouchez geweldig zal amuseren. (in Humo)

‘De enige manier om extremen te verslaan, is doen zoals ik probeer te doen: vrijuit spreken en duidelijk maken waar je voor staat’

Georges-Louis Bouchez bedoelt dat je extremen moet verslaan door zelf extreem te zijn. Maar versla je dan niet jezelf? (in het Nieuwsblad)

Sugar Jackson. — © Kris Van Exel

‘Na mijn ongeval ontdekten ze op een foto dat er een glasscherf in mijn hand was blijven steken. Ik moest terug naar het ziekenhuis voor een operatie. “Maar dokter, ik ga dat gewoon zelf doen”, zei ik. Gewoon opensnijden, de scherf eruit en gedaan. Maar de chirurg wou er niet van horen’

Van de ene extremen naar de andere: voormalig bokser Sugar Jackson is nog steeds nergens bang van. (in Dag Allemaal)

‘Ik wou absoluut wakker blijven bij de operatie, om te zien hoe ingewikkeld het allemaal was. En kijk, ze sneden m’n hand open en een paar seconden later was de scherf er al uit. “Zie je wel!”, zei ik. “Dat had ik toch ook zelf kunnen doen?”’

Sugar Jackson is een overtuigd doe-het-zelver. (in Dag Allemaal)

‘Gert vond het vooral vervelend dat op een foto te zien was hoe ik hem hielp bij het oplossen van een kruiswoordraadsel’

Ook Gert Verhulst is een doe-het-zelver en dus vond hij het indertijd niet leuk dat paparazzi foto’s hadden gemaakt van Karen Damen en hem in Dubai toen ze nog een relatie hadden. (in Dag Allemaal)

‘Ik ontken niet dat er regelmatig wel enigszins seksueel gedanst wordt op het zomercarnaval. Schaarsgeklede dames lopen er inderdaad rond, maar dat is typisch voor het Braziliaanse carnaval. Ze zijn mooi uitgedost. Maar vorig jaar kwamen er mensen zonder carnavalskostuum langs om, en ik zeg het oneerbiedig, te droogneuken’

Het is ons een raadsel waarom wij carnaval vieren in de winter, terwijl het zoveel leuker is in de zomer. Misschien komt het omdat wij al Tomorrowland hebben. In Rotterdam vieren ze wel carnaval in juli, maar de organisatoren worstelen toch met bepaalde paringsdansen waar je in de winter niet meteen aan zou denken. (in De Standaard)

‘We hadden er geen rekening mee gehouden dat het zo vlot zou gaan om mensen te overtuigen naakt op ons podium te staan’

Ook op de Gentse Feesten is het altijd een beetje carnaval. En bij vzw Cirq was Showbizz Bart op bezoek voor hun Karmaclan. Vanop het podium riep hij: ‘Per mens die poedelnaakt op het podium komt staan, gaat er 100 euro naar het goede doel’. Binnen de paar seconden stonden er 25 mannen op het podium. Maar Bart wou ook vrouwen zien: ‘Als er twee naakte vrouwen zijn, verdubbelen we het bedrag. Vinden we er drie, dan doen we ook het bedrag maal drie’. En hupsakee: drie Eva’s sprongen naar voren. Dat koste de organisatie 7.500 euro. ‘We rekenen erop dat we elke dag 2.000 euro inkomsten hebben van mensen die karmakaarten kopen, of andere gadgets, en drank natuurlijk’, vertelt Xavier Cloet van vzw Cirq op HLN.be. ‘De eerste dag hebben we zo’n 850 euro uitgegeven, dus dat was goed. Maar daarna is het wat ontspoord. Daarom: we zijn op zoek naar iemand die wél deftig met geld kan omgaan om ons uit de nood te helpen.’

Heidi Van Tielen, Ann Van Elsen en Anke Buckinx. — © Instagram

‘We zijn drie losgeslagen bad moms die ’s avonds om 21 uur als edelweissjes gaan slapen dankzij de gezonde berglucht’

Het is dat ze in het Zwitserse dorpje Laufen zaten, want anders waren Ann Van Elsen, Heidi Van Tielen en Anke Buckinx vast ook naakt op het podium gesprongen bij Karmaclan. (op Instagram)

‘We hebben bijna 40 procent egoïstische kleuters in ons publiek’

Als ze bij vzw Cirq iemand vinden om hen te leren met geld om te gaan, zal die wel wat werk hebben. Want ze hebben er bij wijze van experiment ook een kanon afgevuurd dat gevuld was met briefjes van 5 euro en het publiek gevraagd om die briefjes terug te brengen naar het podium, waarna het ingeleverde bedrag verdubbeld zou worden voor het goede doel. Bijna de helft van de aanwezigen bracht het geld echter niet terug – zou Georges-Louis Bouchez ook naar de Gentse Feesten geweest zijn? (op HLN.be)

‘Een nieuw drempelvermogen neerzetten op de laatste dag van de Tour: oké’

Tadej Pogacar postte maandagavond op Instagram trots dat hij zondag in de Tour een topvermogen had getrapt. Diezelfde Pogacar had maandag ook het na-Tourcriterium in Aalst moeten rijden. Alleen had hij daar forfait gegeven omdat hij naar eigen zeggen te vermoeid was. Als de organisatoren nog bewijzen zoeken om hem wegens contractbreuk te dagvaarden: gewoon even een screenshotje nemen van zijn Instagram.

‘Ze zijn vrij om te dansen hoe ze willen, maar carnavalsgroepen die ordinair dansen, worden volgend jaar geweerd’

Ze mogen in Rotterdam dan wel een zomercarnaval hebben, maar een maatregel als deze zouden ze in het vrieskoude Aalst nooit nemen. (in De Standaard)