‘Fast lane’-ticket naar de hemel ontdekt in Verenigd Koninkrijk

De gegraveerde zegel zou dateren van circa 1500 en werd teruggevonden aan Mottisfont, een Augustijns klooster en bedevaartsoord. Met de zegel konden aflaten geverifieerd worden.

Een snelle(re) reis naar de hemel: daarop boden aflaten of geschreven boetedoeningen garantie. Zo betekent elke aflaat een jaar en veertig dagen minder in het vagevuur. Maar je moet er wel voor betalen. En de betaling verifiëren met een zegel zoals de opgegraven Mottisfont-zegel.

Het klooster van Mottisfont was aanvankelijk behoorlijk welgesteld, maar geraakte in de moeilijkheden door de pest tijdens de veertiende eeuw. De paus gaf hen daarom toestemming om aflaten te verkopen zodat ze het hoofd boven water konden houden.

George Roberts, curator van the National Trust, vertelt: ‘Pelgrims maakten op hun reis tussen Salisbury en Winchester graag een tussenstop in Mottisfont. Misschien bleven ze even plakken in de gemeenschap om samen te bidden.’

‘Rituelen als een bedevaart of bidden garandeerden voor die gelovigen een plek in de hemel. Maar voor ze daar terechtkonden moesten ze eerst langs het vagevuur passeren. Door aflaten te kopen konden ze hun tijd in het vagevuur beperken. Ze werden op die manier zowaar gelanceerd richting de hemel. In ruil kon het klooster de rekeningen betalen.’

Later werden de aflaten het middelpunt van corruptiebeschuldigingen die de protestantse reformatie in de hand werkten. Het klooster van Mottisfont sloot de deuren bij de ontbinding van de kloosters in 1536.

De koperen zegel werd ontdekt dichtbij een middeleeuwse markt, mogelijk daar verloren door een kanunnik die ze van de hand wilde doen. Op de gravure is de heilige drievuldigheid, een biddende geestelijke en een Latijnse gravure te zien.

Vanaf zaterdag wordt de zegel tentoongesteld in het klooster van Mottisfont.