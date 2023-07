Ploegleider Lotte Kopecky uitgesloten van Tour de France na gevaarlijk inhaalmanoeuvre en kritiek op UCI

Het kwam SD Worx-kopvrouw Demi Vollering (26) al op een tijdstraf van 20 seconden te staan, maar na het bestuderen van de tv-beelden is ook ploegleider Danny Stam uitgesloten van de Tour de France Femmes. Zijn reactie op de tijdstraf van Vollering hielp Stam daarbij niet.

Met nog 65 kilometer te gaan in de vierde etappe van de Tour de France Femmes was een gevaarlijk inhaalmanoeuvre te zien, waarbij de volgwagen van SD Worx twee andere wagens inhaalde en een stukje in de graskant moest rijden om een aanrijding te voorkomen. Kopvrouw Demi Vollering reed op dat moment achter de wagen aan om zo terug te keren na een lekke band en een wielwissel.

Toen achteraf bekend werd dat Vollering een tijdstraf van 20 seconden kreeg opgelegd door de UCI-wedstrijdjury, werd verbouwereerd gereageerd bij SD Worx. Vooral ploegleider Danny Stam, de man die achter het stuur zat, haalde fors uit.

‘Als je door zo’n akkefietje 20 seconden verliest en de UCI staat achter die beslissing, dan vraag ik me af of die mensen capabel zijn om een wedstrijd als de Tour de France te leiden’, zei hij.

Die commentaren breken hem nu zuur op, want de Internationale Wielerunie UCI maakt een dag later bekend dat Stam wordt uitgesloten van de wedstrijd. Voor die straf wordt niet alleen verwezen naar het herbekijken van de beelden, maar ook naar zijn reactie.