Klacht over intimidatie door Assita Kanko geseponeerd

‘Vandaag mocht ik vernemen dat die klacht is geseponeerd’, schrijft Europarlementslid Assita Kanko (N-VA) over een klacht van een ex-medewerker over intimidatie. In die aanklachten hadden oud-medewerkers het over een toxische werksfeer. De politica toonde zich volgens hen ongeoorloofd veeleisend en achterdochtig.

Kanko communiceerde de afgelopen maanden niet over de klacht. ‘De lopende procedure verplichte me daartoe’, verklaart de politica op Twitter. ‘Ik zet mijn werk als Europees Parlementslid met volle energie en goesting verder.’