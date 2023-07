OPROEP | De luchtkwaliteit is uitzonderlijk goed. Voelt u dat?

Door het aanhoudende regenweer van de voorbije dagen is de luchtkwaliteit in ons land uitzonderlijk goed op dit moment. Goed nieuws voor mensen die aan astma of allergieën lijden. Ervaart u voordelen van de goede luchtkwaliteit?

De Standaard is op zoek naar getuigenissen van mensen die (lichamelijk) profiteren van de goede luchtkwaliteit. Hoe ervaart u dat? Stuur een mail naar binnenland@standaard.be of vul onderstaand formulier in. Vermeld ook uw telefoonnummer, zodat we u kunnen bellen. Alvast hartelijk bedankt.