We werken meer dan ooit thuis, maar voor veel werknemers is het nog niet genoeg

In vergelijking met pre-coronatijden werken we meer dan ooit van thuis uit. En toch gaat die evolutie voor veel werknemers niet ver genoeg, blijkt uit een nieuwe enquête. ‘We durven nu dingen te vragen aan onze werkgever die vijf jaar geleden not done waren’, zegt professor arbeidsmotivatie Anja Van den Broeck.

Wie had voor corona ooit gedacht dat we zo massaal zouden thuiswerken? We gingen braafjes naar onze kantoren en stelden ons daar eigenlijk weinig vragen bij. Tot covid onze levens helemaal dooreenschudde en plaatsmaakte voor een nieuwe realiteit: eentje waarin 34 procent van de Belgen – toch in 2022 volgens officiële cijfers van Statbel – ‘soms’ tot ‘regelmatig’ thuis werkt. Voor veel mensen maakt dat het leven stukken simpeler. Een doktersafspraak tussendoor plannen was nooit zo makkelijk, net als de kindjes afhalen van school. Toch?

Niet helemaal. Uit een representatieve steekproef bij 2.500 werknemers van HR-dienstverlener Tempo-Team blijkt dat de afspraken rond thuiswerk binnen bedrijven voor veel werknemers niet voldoen. Zo vinden 4 op de 10 werknemers dat het management te weinig oog heeft voor hun behoeften. Meer dan de helft wil meer zelf kunnen kiezen wanneer ze thuis werken en ook die thuiswerkdagen zelf soepeler invullen.

‘Medewerkers vragen meer dan ooit flexibiliteit’, zegt professor arbeidsmotivatie Anja Van den Broeck (KU Leuven), die meewerkte aan het onderzoek. ‘Vroeger was thuiswerk een gunst, nu is het bijna een eis voor mensen om een job aan te nemen of om er te blijven. Die vraag naar flexibiliteit kan soms ver gaan. Iemand vertelde me in een interview dat ze graag ’s morgens wil thuiswerken, ’s middags wil sporten en dan weer ’s avonds de computer openklappen. Vijf of tien jaar geleden was zo’n vraag not done. Nu durven we die gewoon te stellen.’

Moet op zich ook kunnen, vinden experts. Zolang dat het werk van collega’s niet in het gedrang brengt en de productiviteit er niet onder lijdt. ‘Het kan ook niet de bedoeling zijn dat die flexibiliteit als gevolg heeft dat collega’s elkaar nooit zien op kantoor’, zegt Wim Van der Linden, woordvoerder van Tempo-Team. ‘In onze enquête zegt 42 procent van de werknemers dat ze amper collega’s zien als ze naar kantoor komen.’ Het probleem is ook dat zulke speciale werkregimes moeilijk te vatten vallen in algemene arbeidsreglementen. Geen wonder dus dat slechts in de helft van de bedrijven afspraken bestaan over flexibel thuiswerk.

Verschillende behoeften

‘De meeste bedrijven hebben ervoor gekozen om naar een algemeen regime van twee tot drie thuiswerkdagen te gaan’, zegt Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven. ‘Dat voelt voor veel mensen al beperkend aan. Anderzijds zijn er ook mensen die helemaal niet willen thuiswerken, omdat ze nu eenmaal behoefte hebben aan het sociaal contact. Eigenlijk is het zaak om rekening te houden met die verschillende behoeften en daar binnen kleinere teams afspraken over te maken, in plaats van algemene regels in te voeren voor het hele bedrijf. Het zou in principe moeten kunnen dat één collega binnen een team vier dagen thuis werkt en een andere niet. Dat gesprek voeren is uiteraard niet vanzelfsprekend.’

En dus is het voor veel bedrijven nog zoeken naar het juiste evenwicht in onze nieuwe manier van werken. Feit is dat thuiswerk een blijvertje is. ‘Zowel door werkgevers als werknemers wordt het geapprecieerd’, zegt Van den Broeck. ‘Ik ben wel benieuwd hoe het in de toekomst zal evolueren.’