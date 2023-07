Provisie voor verlenging Belgische kerncentrales zet Engie op verlies

De Franse energiegigant Engie heeft in de eerste jaarhelft een nettoverlies geleden. Oorzaak is de provisie die de Franse energiereus moet aanleggen in het kader van de verlening van de Belgische kerncentrales.

De Franse energiegigant Engie heeft in de eerste jaarhelft een nettoverlies geleden, maar dat was volledig te wijten aan de provisie van 4,4 miljard euro (voor belastingen) die de groep moest aanleggen in het kader van haar akkoord met de Belgische regering over de verlenging van de kerncentrales Tihange 3 en Doel 4 en de berging van het kernafval in België. Door de provisie sloot Engie de eerste jaarhelft af met een nettoverlies van 800 miljoen euro.

Zonder het nucleaire kon de groep wél meer winst boeken: de bedrijfswinst steeg met bijna 53% tegenover dezelfde periode vorig jaar tot 6,7 miljard euro. De recurrente nettowinst kwam uit op 4 miljard euro. De omzet van Engie steeg op zijn beurt met bijna 9% tot 47 miljard euro.

Engie trok eerder al zijn prognoses voor het volledige boekjaar op, en bevestigde die vrijdag nog een keer.