Inflatie daalt niet verder

De afname van de inflatie is tot stilstand gekomen. In juli bleef het cijfer nagenoeg stabiel.

Met een daling van 0,01 procentpunt naar 4,14 procent is de afname van de Belgische inflatie in juli voorlopig tot stilstand gekomen. De voedingsinflatie ging wel wat naar beneden, maar blijft met ruim 13 procent historisch hoog. Suiker is bijvoorbeeld nog 30 procent duurder dan vorig jaar, eieren 25 procent.

Dat de inflatie niet langer daalt, heeft vooral een technische oorzaak. Vorig jaar maakten de energieprijzen spectaculaire bokkensprongen. Voor de inflatie worden de energieprijzen van nu vergeleken met die van een jaar eerder. Energie is nu veel goedkoper dan in juli vorig jaar, maar in juni was de kloof met een jaar geleden nog groter. De kerninflatie, waar energie en verse voeding uitgefilterd zijn, blijft wel dalen.

Belangrijker misschien is de vaststelling dat de prijzen op maandbasis opnieuw gestegen zijn. Het leven is nu 0,81 procent duurder dan een maand geleden. Dat is het hoogste maand-op-maandcijfer sinds oktober vorig jaar. Deels komt dat doordat elektriciteit en aardgas weer wat in prijs stegen als gevolg van het aflopen van het uitgebreide sociaal tarief en de aanpassing van de accijnzen. Maar ook veel diensten werden fors duurder, vooral in de toeristische sector. Vliegtuigtickets, pakketreizen, hotelkamers, restaurants en cafés staan allemaal in de top-10 van de grootste prijsstijgingen op maandbasis. Vooral vliegtickets stegen spectaculair in prijs: ze zijn nu 44 procent duurder dan een maand geleden. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het begin van de vakantieperiode. In het hoogseizoen is vliegen duurder dan in het voorseizoen. Hotelkamers waren in juli 13 procent duurder dan in juni.

De Belgische inflatie volgens de Europese definitie bedroeg 1,6 procent, evenveel als vorige maand. Het is de tweede opeenvolgende maand dat de Belgische inflatie onder het ECB-doel van 2 procent uitkomt.