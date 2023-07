Pop volgens George Michael

Is het country of pop? Of allebei? — © rr

1 The hours

Canvas 21.10-23.00 uur

Drie verhaallijnen uit de gelijknamige roman van Michael Cunningham worden knap door elkaar geweven in deze sterke verfilming. Voor eentje heeft Nicole Kidman zich een (valse) neus laten zetten, namelijk die van Virginia Woolf. Ze kreeg voor die fantastische vertolking een Oscar en een Golden Globe.

2 The lord of the rings: the fellowship of the ring

Play4 19.45-23.15 uur

Net als The hours van Cunningham werden ook de Lord of the rings-trilogie van J.R.R. Tolkien verfilmd. Maar kijk, Peter Jackson maakte er magistrale avonturenfilms van.

3 This is pop

Canvas 20.25-21.10 uur

Wat is country? En hoe verhoudt het genre zich tot popmuziek? Het zijn vragen die je nooit aan Christophe Vekeman mag stellen of je bent vertrokken voor een trilogie. De docureeks This is pop stelt dezelfde vragen maar geeft in een half uur het antwoord.

4 Wham!

Op Netflix

Wie je niet moet leren wat pop is, is wijlen George Michael. Samen met Andrew Ridgeley richtte hij het duo Wham! op, dat zowel affreuze als geweldige popsongs heeft gemaakt. Deze docu, vol unieke archiefbeelden en veel camp (die geblondeerde eightiespermanentjes!), toont de band van het begin tot de split.