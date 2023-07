Alisée Pisane breekt bijna 35 jaar oude record op WK zwemmen

Onze landgenote Alisée Pisane heeft een Belgisch record gezwommen op het WK in Japan. Pisane zwom op de 800 meter vrije slag het bijna 35 jaar oude record van Isabelle Arnould van de tabellen.

De twintigjarige Alisée Pisane kwam vrijdagochtend voor de tweede en laatste keer in actie op het WK zwemmen in Fukuoka. In de reeksen van de 800 meter vrije slag zwom ze naar 8’32”52, waarmee ze de veertiende tijd liet optekenen. Niet goed genoeg voor een finaleplaats, maar wel een flinke verbetering van het Belgisch record van Isabelle Arnould.

De intussen 52-jarige Arnould zwom in 1988 het oude Belgische record op de Olympische Spelen van Seoul. Toen zwom ze 8’34”56, Pisane doet er dus bijna twee volle seconden af. De tijd van Arnould was het oudste record dat nog op de tabellen stond.

Pisane is hiermee de eerste die tot nu toe een nieuw persoonlijk en een Belgisch record kon neerschrijven. Zaterdagochtend komen nog drie Belgische zwemsters individueel in actie, zondagochtend de laatste estafette.