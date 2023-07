Proximus toont zich als spiegelbeeld van Telenet en tekent stevige groei op in tweede kwartaal

Telenet tekende in het tweede kwartaal een opmerkelijke daling op van zijn breedbandklanten en mobiele abonnementen. Ook bij de tv-abonnementen en vaste telefoonlijnen was er een daling, een trend die al langer aanhoudt. De bundelklanten kenden wel nog een stijging.

Proximus daarentegen zag het aantal internetklanten in het tweede kwartaal nog met 13.000 groeien, bij de bundels was er een groei met 16.000. De mobiele abonnementen namen zelfs met 48.000 toe. Daarentegen daalde de klantenbasis voor televisie (-3.000) en voor vaste telefonie (-32.000) verder. Het bedrijf heeft het vrijdag in zijn persbericht over ‘uitstekende commerciële resultaten’, waarbij verwezen wordt naar het succes van zijn nieuwe mobiele aanbiedingen en van fiber. De dekkingsgraad daar lag eind juni op 25 procent, of bijna 1,5 miljoen woningen en bedrijven die op het ultrasnelle netwerk zijn aangesloten.

Meer klanten en hogere prijzen betekent ook een groei met 4,2 procent van de omzet op de thuismarkten. De totale omzet van Proximus, inclusief BICS en Telesign, klokte af op 1,495 miljard euro (+4 procent). Dat was meer dan de analisten van Bloomberg hadden verwacht. Proximus-topman Guillaume Boutin verwacht dat de omzetgroei op de thuismarkten over heel 2023 “aan de bovenkant van de opgegeven vork van +1 à +3 procent zal liggen”.

Maar door de hogere kosten (+7,8 procent), als gevolg van de inflatie, daalde de onderliggende brutowinst (ebitda) met 3,7 procent tot 446 miljoen euro in het tweede kwartaal. Netto bleef er 94 miljoen (-23,4 procent) van over. Dat was minder dan analisten hadden verwacht. Over heel 2023 verwacht Boutin een daling van de winst met 3 procent.