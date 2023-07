Europa’s bondgenoot laat kinderen sterven in de woestijn - Drie extra aanklachten tegen Trump

1. Europa’s bondgenoot laat kinderen sterven in de woestijn

De Tunesische autoriteiten waarmee Europa een migratiedeal sloot, laten migranten achter in de woestijn. Deze week werden Matyla Dosso (30) en haar dochter Marie (6) dood gevonden in het zand. Lees meer

2. Tweede medewerker aangeklaagd en 3 extra aanklachten tegen Trump zelf in zaak achterhouden geheime documenten

Donald Trump kijkt aan tegen drie extra aanklachten in de zaak over het achterhouden van geheime documenten. Volgens CNN gaan twee aanklachten over het opzettelijk achterhouden van defensiemateriaal en de andere over het belemmeren van de rechtsgang. Lees meer