Zwaarbewolkte vrijdag met buien

Vrijdagochtend is het vaak zwaarbewolkt tot betrokken met lichte regen, vooral dan ten zuiden van Samber en Maas. In de namiddag komen er vooral in het centrum en het noorden van het land enkele opklaringen voor. Over het zuiden en oosten van het land vallen er wat meer buien, die lokaal intens zijn en vergezeld van onweer. De maxima liggen tussen 18 graden op de Ardense toppen en 23 of 24 graden in het laagland. Er staat een veelal matige westen- tot zuidwestenwind.

Vrijdagavond en de daaropvolgende nacht blijft het overwegend droog in het noorden van het land met opklaringen. Ten zuiden van Samber en Maas is er nog kans op (onweerachtige) buien. In de Ardennen kan lage bewolking het zicht plaatselijk beperken. De minima schommelen van 14 tot 17 graden. De zuidwestelijke wind wordt zwak tot matig.

Zaterdag wordt het meestal zwaarbewolkt met buien, die hier en daar met onweer gepaard kunnen gaan. Tegen de avond wordt het droog met brede opklaringen. De maxima liggen tussen 18 en 20 graden in de Ardennen en 20 tot 22 graden elders. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten met rukwinden rond 50 km/ u.

Zondag wordt het wisselend bewolkt met soms brede opklaringen maar ook nog een paar buien al blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt weer iets frisser met maxima tussen 16 en 21 graden. De wind waait vrij krachtig, aan zee krachtig, uit het zuidwesten tot westen met pieken tot 60 en aan zee tot 70 km/ u.

Maandag is het eerst vaak droog, maar later op de dag bereikt een actieve regenzone het westen van het land, die tijdens de nacht naar dinsdag verder over het land trekt. De maxima halen amper 20 of 21 graden bij een vrij krachtige zuidwestenwind.

Dinsdag trekt de regenzone weg en komen we in onstabiele maritieme luchtmassa terecht. Er zullen daarbij talrijke buien vallen, lokaal met onweer, afgewisseld met wat zon. De maxima liggen rond 20 graden in het centrum.

Woensdag wordt het wisselend bewolkt met enkele buien, maar minder intens en minder vaak dan dinsdag. De maxima liggen rond 21 graden of nog wat meer in het centrum.

Donderdag blijft het nog wisselvallig met enkele buien bij maxima rond 21 graden in het centrum.