Gent op rozen na vlotte winst tegen onmachtig Zilina

Geen enkele Slovaakse journalist vond het de moeite om af te zakken naar het verre België voor de wedstrijd tegen AA Gent. Zo kansloos achtten ze in Slovakije Zilina tegen Gent. Terecht, zo bleek.

AA Gent begon rustig, maar na tien minuten kwam er steeds meer dreiging van de Buffalo’s. Orban kreeg tot drie keer toe een grote kans en was alomtegenwoordig voorin, maar hij miste nog precisie bij de afwerking. Na 23 minuten lukte het dan toch voor de Nigeriaanse spits. Nieuwe eigenaar Sam Baro kon vanuit de tribunes opgelucht ademhalen.

Ook de rest van de ploeg was op de afspraak. Gent voetbalde niet geweldig en het tempo kon bij momenten zeker wat sneller, maar kansen gaven de Buffalo’s niet weg en ze bleven geduldig zoeken naar de volgende goal. De verdediging toonde zich flexibel en switchte vlot van drie naar vier en weer terug. Nieuwkomer Watanabe maakte achterin meteen een goede indruk – hij scoorde zelfs. Sven Kums wierp zich opnieuw op als patron. Fofana toonde durf op de flank. Hong was weer zijn vinnige zelve. Het is moeilijk om na één wedstrijd al conclusies te trekken, maar voorlopig lijkt er weinig verschil met het Gent van vorig seizoen.

Over Zilina valt minder te zeggen, behalve dat de bezoekers bij de rust al 4-0 konden achterstaan. In de tweede helft gold hetzelfde en ging scoren plots wel vlotter voor Gent. De Sart krulde een vrije trap heerlijk voorbij de Slovaakse muur. Dan toch 2-0 voor Gent. En even later was Gent ook al zo goed als zeker van de volgende voorronde in deze Conference League, want ook Hugo Cuypers pikte zijn doelpuntje mee. Hij kopte een voorzet van Samoise hard tegen de netten.

Toch maar vroeg wisselen

Gent op rozen, maar Hein Vanhaezebrouck hield er zijn hoofd bij. De spoeling in de Gentse kern is dun. ceo Michel Louwagie beloofde deze week nog dat er zeker nog een aantal inkomende transfers aankomen, maar in afwachting daarvan besloot Vanhaezebrouck toch maar vroeg te wisselen om niemand te veel te vermoeien in het begin van het seizoen. Orban kreeg een applausvervanging. Kums en Fofana mochten ook gaan rusten.

Op een corner was het daarna de beurt aan Watanabe, die met de rug de 4-0 maakte. Invaller Tissoudali ging in het slot even toveren vlakbij de doellijn en legde dan af naar de vrijstaande Cuypers. Al het vijfde doelpunt van AA Gent.

Zilina prikte nog een eerredder tegen de netten. Maar de conclusie blijft dezelfde. De verplaatsing naar Slovakije volgende week wordt een gezondheidswandeling voor Gent. De Slovaakse journalisten hadden de verhoudingen tussen beide ploegen goed ingeschat. (vva)