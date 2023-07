Wetenschappers en VN-secretaris-generaal Guterres: juli 2023 wordt heetste maand sinds begin metingen

Deze maand zal vrijwel zeker alle hitterecords verbrijzelen, volgens klimaatwetenschappers en VN-chef António Guterres. ‘Klimaatverandering is hier’, zei Guterres in New York. ‘Het tijdperk van wereldwijd koken is aangebroken.’

Juli is op weg om de warmste maand te worden die ooit gemeten werd, zei VN-secretaris-generaal António Guterres donderdag. Eerder stelde de wetenschappers van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de VN en de Copernicus-klimaatveranderingsdienst van de Europese Unie in een gezamenlijke verklaring dat het ‘zeer waarschijnlijk’ is dat juli 2023 het record zal breken.

‘We hoeven niet te wachten tot het einde van de maand om dat te weten’, zei Guterres in New York aan reporters. ‘Behoudens een mini-ijstijd in de komende dagen, zal juli 2023 over de hele linie records verbrijzelen. Klimaatverandering is hier. Het is angstaanjagend. En het is nog maar het begin. Het tijdperk van wereldwijd koken is aangebroken.’

De gevolgen van de hitte in juli zijn over de hele wereld te zien. Duizenden toeristen ontvluchtten bosbranden op het Griekse eiland Rhodos. Nog veel meer mensen hadden te lijden onder de hitte in het zuidwesten van de VS. In een stad in het noordwesten van China steeg de temperatuur tot 52,2 graden Celsius. Daarmee lag het nationale record aan diggelen.

Ongezien in duizenden jaren

Hoewel de WMO het historische record nog niet officieel wilde bevestigen tot alle definitieve gegevens in augustus beschikbaar zullen zijn, projecteert een analyse van de Duitse Universiteit van Leipzig dat juli 2023 daadwerkelijk het record zal vestigen. De verschilmarge tussen juli 2023 en juli 2019 is ‘zo substantieel dat we nu al met absolute zekerheid kunnen zeggen dat dit de warmste juli wordt’, zei klimaatwetenschapper Karsten Haustein van de Universiteit van Leipzig.

Juli 2019 was de vorige warmste maand in 174 jaren van Europese metingen. De gemiddelde temperatuur op aarde zal deze maand naar verwachting minstens 0,2 graden warmer zijn en daarmee ruwweg 1,5 graden boven het pre-industriële gemiddelde liggen.

‘We moeten misschien duizenden, zo niet tienduizenden jaren teruggaan om vergelijkbare warme omstandigheden op onze planeet te vinden’, stelt Haustein. Andere, minder fijnmazige klimaatgegevens, verzameld uit bijvoorbeeld ijskernen en boomringen, suggereren dat de aarde in 120.000 jaar niet zo warm is geweest.