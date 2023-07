Weer fietsster aangereden door vrachtwagen in Antwerpen

Een 33-jarige fietsster raakte zwaargewond toen ze in Borgerhout aangereden werd door een vrachtwagen, die een straat wilde inslaan.

Het ongeval gebeurde donderdagochtend, omstreeks 9 uur. De fietsende vrouw reed naast de Plantin en Moretuslei op het fietspad, in de richting van de stad.

Op de kruising met de Betogingstraat werd de vrouw aangereden door een vrachtwagen. ‘De fietser, een 33-jarige vrouw uit Deurne, belandde met haar fiets onder de vrachtwagen’, zegt woordvoerder Sven Lommaert van de Antwerpse politie.

De brandweer kwam ter plaatse om het slachtoffer te bevrijden. ‘De vrachtwagen werd omhooggetild met behulp van hefkussens’, legt woordvoerder Marie De Clercq van Brandweer Zone Antwerpen uit. De vrouw was bij bewustzijn, maar zwaargewond en werd in levensgevaar naar het Stuivenbergziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. Wellicht heeft de vrachtwagenbestuurder de fietser niet of te laat opgemerkt. De chauffeur verkeerde in shock en kreeg ook medische zorgen toegediend.

Het fietspad op de Plantin en Moretuslei wordt stilaan berucht: in mei raakte een 23-jarige fietsster op nagenoeg dezelfde wijze zwaargewond. Ook die vrouw werd aangereden door een vrachtwagen die wilde afslaan en de tweewieler niet tijdig gezien had.

Zwakke weggebruikers

Het is bovendien al het derde zware ongeval met zwakke weggebruikers in Antwerpen deze week.

Zondagavond kwam een 25-jarige vrouw uit Wilrijk zwaar ten val met een e-step langs de Moerelei. Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht. Ze had geen documenten bij en kon eerst niet geïdentificeerd worden.

Woensdag werd een 42-jarige fietsster gegrepen door een tram aan de campus Zuid van de Karel de Grote Hogeschool, in de Brusselstraat op het Antwerpse Zuid. De vrouw werd eveneens in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, maar haar toestand is intussen stabiel. (jtp)