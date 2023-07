Trump-advocaten ontmoeten aanklagers in aanloop naar mogelijke aanklacht

De advocaten van ex-president en huidig presidentskandidaat Donald Trump hebben donderdag een ontmoeting gehad met medewerkers van speciaal aanklager Jack Smith. Het team van Smith doet onderzoek naar Trumps rol bij de bestorming van het Capitool in 2021 en naar pogingen om zijn verkiezingsnederlaag in 2020 om te keren door de resultaten te vervalsen.

Op 18 juli maakte Trump bekend dat hij een brief had ontvangen van Smith, waarin stond dat hij een doelwit was van Smiths onderzoek. Dat werd breed gelezen als een teken dat een derde strafrechtelijke aanklacht tegen de ex-president op til is.

Een ontmoeting tussen aanklagers en verdediging is vaak een gelegenheid voor die laatste om zijn zaak nogmaals te bepleiten voor er daadwerkelijk een aanklacht komt.

‘Mijn advocaten hadden vanochtend een productieve vergadering met het Openbaar Ministerie. Daarin hebben ze in detail uitgelegd dat ik niets verkeerds heb gedaan, geadviseerd werd door vele advocaten en dat een aanklacht tegen mij ons land alleen maar verder zou kapotmaken’, schreef Trump op zijn sociale netwerksite Truth Social. Nieuwe informatie over de mogelijke datum van een potentiële aanklacht kwam niet naar buiten als gevolg van de meeting.

(rte)