Congres luistert naar klokkenluider die zegt dat VS ufo’s verbergt

Een voormalige inlichtingenofficier van de Amerikaanse luchtmacht beweerde woensdag in een hoorzitting voor de toezichtscommissie van het Huis van Afgevaardigden dat de VS al tientallen jaren een overheidsprogramma verbergt dat gecrashte ufo’s opspoort en bestudeert. Een bewering die het Pentagon ontkent.

Tijdens de hoorzitting, die past binnen een hernieuwde aandacht voor zogenaamde ‘ongeïdentificeerde luchtfenomenen’ (UAP’s), kwamen ook de getuigenissen van twee voormalige straaljagerpiloten aan bod. Eén van hen gaf aan dat hij technologisch geavanceerde vliegende objecten complexe manoeuvres had zien uitvoeren. Een tweede sprak over een ontmoeting in de lucht met een ‘wit Tic Tac-vormig object’ zonder rotors of vleugels.

Niet-menselijke ‘biologische stoffen’

Maar de voornaamste publiekstrekker was de gepensioneerde majoor David Grusch, die aangaf dat de Amerikaanse regering buitenaardse wrakstukken zou bewaren.

Grusch was, als inlichtingenofficier met toegang tot geheime informatie, onder meer actief bij het National Reconnaissance Office, een dienst die Amerikaanse spionagesatellieten bedient.

Aan het Congres vertelde Grusch dat hij door een overheidstaskforce belast werd met het inventariseren van uiteenlopende geheime programma’s over UAP’s. Hij had naar eigen zeggen functionarissen geïnterviewd die rechtstreekse kennis hadden over vliegtuigen van ‘niet-menselijke’ oorsprong en beweerde dat er ook niet-menselijke ‘biologische stoffen’ uit een aantal van die tuigen waren gehaald.

David Grusch. — © Getty Images

Bovendien, zei hij, ‘werd ik tijdens mijn officiële werkzaamheden op de hoogte gebracht van de berging van een gecrashte UAP en van een reverse engineering-programma dat al meerdere decennia loopt’.

Grusch kreeg naar eigen zeggen geen toegang tot het programma toen hij daar om vroeg. Hij heeft de objecten waarvan hij het bestaan claimt, dus ook niet zelf gezien. Het Amerikaanse Ministerie van Defensie verklaarde aan persbureau Associated Press geen ‘verifieerbare informatie’ te hebben gevonden over programma’s die verband hielden met ‘het bezit of de reverse engineering van buitenaardse materialen’, nu noch in het verleden.

Vaticaan en Mussolini

Grusch maakte eerder ook verregaande claims die nog veel meer scepsis opwekten. Zo zou hij gebrieft zijn over een ufo die tot het einde van de Tweede Wereldoorlog in het bezit was van de Italiaanse regering van de fascist Benito Mussolini. De VS zouden het tuig bemachtigd hebben, nadat Paus Pius XII het bestaan ervan had gesignaleerd aan Washington.

Tegelijk had Grusch ‘veel connecties en genoot hij veel vertrouwen binnen de inlichtingengemeenschap’, vertelde freelancejournaliste Leslie Kean, die eerder over hem schreef, aan een podcast van The New York Times. ‘Hij was in staat om te spreken met veel mensen die directe kennis hebben van die programma’s, mensen die daadwerkelijk betrokken zijn bij de programma’s.’ Bovendien, zei Kean, had ze zelf ook ‘met andere mensen gesproken, naast Grusch, die me hetzelfde hebben verteld’.

De hoorzitting van woensdag riep vooral veel vragen op. Sommige Congresleden uitten scepsis, anderen eisten meer transparantie. Zowel Democraten als Republikeinen hadden bij eerdere gelegenheden al aangedrongen op meer onderzoek naar ongeïdentificeerde vliegende objecten. Dat heeft vaak niet te maken met een zoektocht naar buitenaardse wezens, wel met de wens om spionagetuigen gelanceerd door vijandige naties te detecteren. Dat ook beweringen over buitenaardse vondsten aan bod komen, zorgt er echter wel voor dat het taboe op het thema in Washington lijkt te verdwijnen.

De Republikein Eric Burlison vond het verhaal van de zelfverklaarde klokkenluiders niettemin twijfelachtig. ‘Het idee dat een buitenaardse soort technologisch geavanceerd genoeg is om miljarden lichtjaren te reizen, hier aankomt, maar dan op de een of andere manier incompetent genoeg is om de aarde niet te overleven en neerstort, vind ik een beetje vergezocht.’