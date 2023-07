14-jarige Palestijn gedood op Westelijke Jordaanoever

Volgens het Israëlische leger is de inval in het stadje Qalqilya, waarbij donderdag een Palestijnse jongen omkwam, onderdeel van zijn ‘antiterreur’-activiteiten.

Het Israëlische leger heeft in de nacht van woensdag op donderdag een 14-jarige Palestijnse jongen doodgeschoten op de bezette Westelijke Jordaanoever. Dat meldden het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid en het Palestijnse persbureau Wafa. Het Israëlische leger kaderde de operatie in het stadje Qalqilya, in het noorden van de Westelijke Jordaanoever, binnen haar ‘anti-terreur’-activiteiten. Bij de inval zou het leger (rubberen) kogels, geluidsgranaten en traangas hebben afgevuurd op de bewoners en hun huizen, aldus Palestijnse autoriteiten. De jongen werd in het hoofd geraakt en overleed aan zijn verwondingen. Het Israëlische leger wilde naar eigen zeggen met geweerschoten de ‘relschoppers die met stenen en molotovcocktails naar de Israëlische strijdkrachten gooiden’ uit elkaar drijven.

Woensdag werd in een vluchtelingenkamp in de stad Nablus op de Westelijke Jordaanoever ook een 23-jarige Palestijn gedood in wat het Israëlische leger eveneens omschreef als een ‘antiterreur-operatie’. Dinsdag doodde het in dezelfde stad drie Palestijnen, die volgens Israël gelinkt waren aan de militaire vleugel van Hamas.

Volgens een telling van het Franse persbureau AFP donderdag vielen dit jaar al minstens 230 doden (203 Palestijnen, 27 Israëliërs) die verband houden met de Israëlische ­bezetting.

