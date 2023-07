Met coup in Niger dreigen Frankrijk en VS laatste bastion in Sahel te verliezen

De coup in Niger is zorgwekkend nieuws voor Frankrijk en de VS. Zij dreigen niet alleen hun laatste legerbases in de Sahelregio te verliezen, maar ook belangrijke uraniumcontracten.

De staatsgreep begon woensdagochtend, toen troepen van de presidentiële garde president Mohamed Bazoum gevangennamen in diens paleis in de hoofdstad Niamey. Rond middernacht trokken een aantal coupplegers naar het ­televisiegebouw waar ze live aankondigden dat ze een eind hadden gemaakt aan het regime van de in 2021 verkozen Bazoum. Verder kregen de Nigeranen te horen dat alle politieke activiteiten werden opgeschort, dat de landsgrenzen gesloten waren en dat er een avondklok was ingesteld.

In de uren die volgden, heerste er grote verwarring. Minister van Buitenlandse Zaken Hassoumi Massoudou zei dat de coupplegers geïsoleerd stonden en geen steun kregen van de rest van het leger. Donderdagochtend tweette president Bazoum zelf dat de staatsgreep niet zou lukken. ‘De hard­bevochten realisaties zullen beschermd worden. Alle Nigeranen die van vrijheid en democratie houden, zullen dat snel merken.’ Frankrijk en Amerika drukten hun steun uit voor Bazoun.

DS Video | Militairen plegen coup in Niger. — © De Standaard

Maar in de loop van donderdagochtend kondigde de Nigeraanse legerleiding aan de coupplegers te steunen. Daarmee leek het lot van Bazoum bezegeld. De stafchef verklaarde dat het leger zal ‘gehoorzamen’ aan de nieuwe heersers, dat het cruciaal is dat de ‘fysieke integriteit van Bazoum gegarandeerd wordt’ en dat er ‘geen dodelijke confrontaties komen die tot een bloedbad onder de bevolking leiden’. Aanhangers van de coup kwamen de straat op en staken het hoofdkwartier van Bazoums partij in brand.

Generaal aan zet

Tegelijk werd ook steeds duidelijker dat generaal Abdourahmane Tchiani, het hoofd van de presidentiële garde, de sterke man is achter de machtsovername. Tchiani was een absolute vertrouweling van voormalig president Mahamadou Issoufou en maakte dat zijn 700 manschappen goed betaald en bewapend werden. De presidentiële garde staat bekend als de best uitgeruste legereenheid, die onder andere over een twintigtal pantserwagens beschikt.

Over de directe aanleiding van de staatsgreep is nog geen uitsluitsel. Verschillende media, waaronder Jeune Afrique, gewagen van een machtsstrijd tussen president ­Bazoum en enkele legerkopstukken. In april had Bazoum de stafchef van het leger en het hoofd van de rijkswacht aan de kant geschoven. De president had blijkbaar ook plannen om generaal Tchiani de laan uit te sturen.

Wagner en uranium

Tegelijk trekt zich ook een geruchtenmolen op gang over de mogelijke betrokkenheid van Russische Wagnerhuurlingen. Bij eerdere staatsgrepen in de Centraal-Afrikaanse Republiek, Mali en Burkina Faso speelde Wagner een cruciale rol bij het aansturen van de coupplegers en het bewerken van de publieke opinie met (anti-Franse) propaganda. Onder andere de Franse expert Daniel Foubert publiceerde op X/Twitter een kaart van de Sahel waaruit moet blijken dat de hele regio nu in handen is van Rusland. Verder kwamen enkele supporters van de coupplegers met een Russische vlag op straat terwijl ze anti-Franse leuzen scandeerden.

Hoe dan ook is het Nigeraanse coupscenario slecht nieuws voor Frankrijk en de VS, die in Niger belangrijke legerbases hebben. Op de luchthaven van Niamey zijn 1.500 Franse troepen gestationeerd die samen met Nigeraanse militairen aan de grens met Mali operaties uitvoeren tegen jihadistische milities. Franse troepen zetten daarbij gevechtsvliegtuigen en drones in.

Vorig jaar moest Frankrijk zijn troepen uit Mali terugtrekken nadat het regime van couppleger Assimi Goïta had laten verstaan dat hij geen nood meer had aan de militaire steun van Parijs. De Franse militairen werden vrijwel onmiddellijk vervangen door Russische Wagnerhuurlingen, van wie ondertussen bekend is dat ze bij hun operaties bijzonder brutaal te werk gaan en geen onderscheid maken tussen militieleden en burgers.

Een extra zorg voor Frankrijk is dat de staatsgreep grote onduidelijkheid over de uraniumcontracten met de Nigeraanse regering creëert. In mei sloten de Franse energiereus Orano en Niger nog een akkoord over de uraniummijn van Imouraren. Die ligt in het noorden van het land en bevat een reserve van 200.000 ton.

De machtsovername in Niger is al de zevende coup in West- en Centraal-Afrika sinds 2020.