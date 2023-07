Volkswagen moet Belgische kopers 5 procent van aankoopwaarde terugbetalen

Bijna negen jaar na Dieselgate stond Volkswagen ook voor een Bel­gische rechtbank terecht. En net zoals in veel andere landen wordt de Duitse autobouwer ook in ons land verplicht tot het betalen van een fikse schadevergoeding. Gedupeerde kopers krijgen een vergoeding toegekend van 5 procent van de aankoopprijs, of van 5 procent van het verschil tussen de aankoopprijs en de doorverkoopprijs als de koper geen eigenaar meer is.

De aanleiding voor dat proces zullen velen zich nog wellicht herinneren. In september 2015 gaf de Duitse autobouwer Volks­wagen toe dat het wereldwijd 11 miljoen dieselwagens van de merken Volkswagen, Audi, Seat en Skoda had uitgerust met ­‘sjoemelsoftware’. Daardoor scoorden die voertuigen tijdens emissietests beter dan bij alledaags gebruik. Met andere woorden, de dieselwagens van Volkswagens waren in realiteit veel ­vervuilender dan het merk beweerde.

300.000 voertuigen

Volgens de Belgische importeur D’Ieteren reden in ons land zo’n 300.000 voertuigen rond met sjoemelsoftware. Consumentenorganisatie Test Aankoop startte daarom een groepsvordering ­tegen het autoconcern en de invoerder. Die groepsvordering of ‘class action’ werd in december 2017 door de Brusselse rechtbank van eerste aanleg ontvankelijk verklaard en werd de voorbije weken door de advocaten van ­beide partijen gepleit.

De advocaten van de consumentenorganisatie wezen tijdens die pleidooien op de miljarden schadevergoedingen waarvoor Volkswagen in soortgelijke zaken in het buitenland al is veroordeeld. Daar kregen kopers doorgaans 3000 tot 6000 euro schadevergoeding. Volgens hen heeft de autobouwer voer­tuigen verkocht ‘die per definitie niet conform de koopovereenkomst waren’ en ‘staat de aansprakelijkheid van Volks­wagen daarin niet ter discussie’.

Alleen VW schuldig

De advocaten van Volkswagen voerden aan dat geen enkel buitenlands vonnis al definitief is, en dat de sjoemelsoftware ‘geen enkele invloed had op het rijgedrag of de kwaliteit van het voertuig, noch op de veiligheid of het fiscaal regime’. Om die reden ­betwisten zij dat consumenten enige schade hebben geleden.

Maar de Brusselse rechtbank gaf uiteindelijk Test Aankoop grotendeels gelijk. De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel acht wél alleen Volkswagen aansprakelijk, niet de andere merken van de groep, noch VW-invoerder D’Ieteren. Het is voorlopig nog onduidelijk of VW en/of Test Aankoop tegen de uitspraak in eerste aanleg in beroep gaan. De consumentenorganisatie bestudeert naar eigen nog volop het vonnis en wil voorlopig nog niet officieel reageren.

Enkel voor aankopen na september 2014

Wie denkt aanspraak te maken op een schadevergoeding zal wel met enkele belangrijke praktische voorwaarden rekening moeten houden. Ook als er geen beroep komt tegen deze uitspraak, zullen de Belgische gedupeerden moeten bewijzen dat ze effectief eigenaar zijn of waren van een dieselwagen van Volkswagen met sjoemelsoftware, die ze bovendien niet eerder kochten dan september 2014 – de maand waarin groepsvorderingen werden opgenomen in het Belgische recht.