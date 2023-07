Zomerlezen: de beste kinder- en jeugdboeken over de zee

Leesvaardigheid is even belangrijk als gezond eten en bewegen. En alles begint met voorlezen. Maar welke boeken dan? En welke mooie boeken kun je aanraden aan je zelf lezende kind of puber? Wij bieden wat inspiratie.

Aan zee Noëlle Smit

Een feest van herkenning biedt dit kijkboek, dat nauwelijks woorden nodig heeft om je aandacht vast te houden. De paginagrote prenten zijn een ode aan de Noordzeekust zoals jonge kinderen die het liefst ontdekken, van schelpen, visnetten en strandhuisjes tot vliegers en ijsjes.

Querido, 32 blz., 4+

Een zee van liefde Pieter Gaudesaboos

Naast een beer en een pinguïn speelt ook de zee de hoofdrol in dit sfeervolle prentenboek, dat vorig jaar de eerste Boon voor kinder- en jeugdliteratuur won. De zee is niet alleen de achtergrond voor hun avonturen, maar weerspiegelt ook mooi de veranderende gevoelens van de twee dieren.

Lannoo, 80 blz., 4+

Gered! Bette Westera & Mattias De Leeuw

De zee stijgt en het ijs blijft smelten. Ik moet iets doen, denkt de zeearend, maar de andere dieren maken zich weinig zorgen. Gelukkig kan arend hen overtuigen om in actie te komen. Een prachtig prentenboek over klimaatverandering en over de kracht van vriendschap en samenwerking: samen kun je veel bereiken, is de boodschap.

Lannoo, 32 blz., 4+

Het eiland van Olifant Leo Timmers

Olifant belandt na een storm zielsalleen op een piepklein eiland in een lege, haast inktzwarte oceaan. Hij kan er amper staan. Telkens nieuwe dieren komen aanvaren om hem te redden met steeds grotere boten. Tevergeefs: Olifant weegt te zwaar. Dus gebruiken ze het wrakhout om het eiland om te bouwen tot een alsmaar grotere feestboot, een plek waar iedereen welkom is.

Querido, 42 blz., 4+

Stella. Ster van de zee Gerda Dendooven

Een expressief prentenboek over Stella, een wezentje dat op zee toevallig wordt gevonden door een kinderloos vissersechtpaar. Een tijdloze parabel over het lot van vluchtelingen, over anders zijn en xenofobie, verteld in een dansende taal en robuuste beelden in pastelroze en geel. De humor, de fantasie en de absurde wendingen in het verhaal vermijden dat het moralistisch wordt. Lees ook het vervolg: Op zoek naar Stella.

Querido, 40 blz., 4+

Oma ondersteboven Kristien Dieltiens & Isabelle Geeraerts

Een uitje naar zee is een ontdekkingstocht waarbij een oma en haar kleinkind even helemaal zichzelf kunnen zijn, zonder betutteling van anderen. Onderweg pikken ze een man op, met wie oma het uitstekend kan vinden. De zee blijkt een plek waar zowel kinderen als oudere mensen zich herboren kunnen voelen.

De Eenhoorn, 32 blz., 5+

Samen op het eiland Zeekraai Astrid Lindgren

De familie Melkerson huurt voor de zomermaanden een huisje op Zeekraai, een eilandje voor de kust van Zweden. Vader Melkerson, de jongens Pelle, Johan en Nico en hun grote zus Malin hebben het er geweldig naar hun zin. Terwijl hun vader met twee linkerhanden het huis probeert op te knappen, beleven de kinderen fantastische avonturen, samen met de andere eilandbewoners.

Ploegsma, 286 blz., 7+

Philip Reeve Ultra Donker en de Wachters van Wildzee

De zee staat niet alleen voor vakantie en plezier, maar ook voor mysterie en gevaar. Ultra Donker spoelde als baby aan op het strand en lijkt uitverkoren om haar eiland te beschermen als de zee plots veel mensenlevens begint te eisen. Dit griezelige fantasieverhaal speelt in op de fascinatie en angsten die de zee al eeuwenlang in mensen losmaakt.

Ploegsma, 278 blz., 10+

Lampje Annet Schaap

Beeld je in: een schiereiland dat nog net vastzit aan het vasteland als een loszittende tand. Op dat schiereiland staat een vuurtoren met 61 treden, en in die toren wonen Lampje en haar vader. Alle dagen steekt ze de vuurtoren aan, tot op een dag de lucifers op zijn. Lampje is een met prijzen overladen verhaal over enge huizen, vreemde wezens op zolder, piraten en zeemeermensen. Maar vooral over dapperheid en vriendschap.

Querido, 328 blz., 10+

Onheilsdochter Jean-Claude Van Rijckeghem

Deze spannende historische roman neemt je mee naar een Deens kustdorpje in de negende eeuw, waar een vinnige stuurmansdochter moet letten op een ontvoerd Vlaamse nonnetje. Wanneer die laatste brutaal verkracht wordt, slaan de twee meisjes op de vlucht in een boot. Op zee vindt dit aparte duo een vrijheid die ze thuis nooit kenden. Maar zullen ze ooit een veilige haven vinden?

Querido, 364 blz., 13+

De zee zien Koos Meinderts

Kees en Jan zouden samen een oude fabrieksschoorsteen beklimmen. Ze wilden weten of je vandaaruit over de duinen de zee kon zien. Alleen Jan klimt, en valt. Kees ziet zijn vriend een doodsmak maken en vlucht weg. Als hem uren later wordt verteld dat zijn vriend dood is, doet hij alsof hij nergens van weet. Jaren later blikt hij terug en vindt dat het tijd is om zijn verschrikkelijke geheim te onthullen. Een aangrijpende young-adultroman.

De Fontein, 144 blz., 14+

Zwerveling Peter Van den Ende

Een woordloos prentenboek over de epische reis van een papieren bootje over de wereldzeeën. Eerst is die zee nog wit en leeg, maar gaandeweg wordt ze steeds voller. Van den Ende tovert een fascinerende onderwaterwereld tevoorschijn met vissen die mensen lijken of mensen die vissen lijken, duikboten die vinnen hebben, scholen vissen met oplichtende ogen, fabelwezens, koraalriffen en mangrovebossen. Maar er liggen ook monsters op de loer, er zijn stormen en er is de vernietigende hand van de mens. Een droom in Oost-Indische inkt, in een sfeer die aan Jules Verne doet denken.

Querido, 96 blz., 4 tot 99