Om je thuis te voelen, heb je mensen nodig die op je lijken. ‘Ik zag niemand die op me leek.’

Wie zijn de mensen die het voortouw nemen, die voorgaan in de strijd voor hun buurt, stad of wereld? Deze zomer presenteren we u er elke dan een. Vandaag Lotus Li met Ann Li het platform Untold Asian Stories oprichtte, waarmee ze Vlamingen met Aziatische roots zichtbaar maken. ‘Weten dat je niet alleen bent, doet al veel.’