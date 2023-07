Rente opnieuw omhoog

De rente gaat van 3,50 naar 3,75 procent, zo maakte de bank bekend. Dat is het hoogste niveau in 23 jaar. De verhoging was verwacht en kadert in de strijd tegen de inflatie. De inflatie in de eurozone bedraagt nog altijd 5,5 procent, meldde Eurostat vorige week. Het streefdoel van de ECB is een inflatie van 2 procent. ‘De inflatie loopt verder terug, maar de verwachting is nog steeds dat ze te lang te hoog blijft’, zo motiveert de bank de beslissing in een persbericht. De renteverhogingen dienen om de economie zodanig af te koelen dat de prijzen minder snel stijgen. Eerder deze week trok ook de Amerikaanse centrale bank de rente op. De ECB besliste de vergoeding van de minimumreserves die de banken in Frankfurt aanhouden, op 0 procent te zetten.

De rentestap is een voortzetting van de geleidelijke verhoging van de rente tot een peil dat de inflatie structureel op het traject naar 2 procent zet. Marktwatchers gaan ervan uit dat de ECB in september nog een verhoging zal doorvoeren. Met een niveau van 4 procent zal dan misschien de rente hoog genoeg zijn om de inflatie structureel af te remmen. Een verdere verhoging zal dan uitblijven. Maar het kan ook zijn dat verder verhogingen nodig zijn. De ECB hanteert al enige tijd de strategie dat de rentebeslissingen vooral afhankelijk zijn van de meest recente cijfers over groei, werkgelegenheid en inflatie.

Op de spaarrente zal de verhoging niet veel effect hebben. Veel banken hebben nog maar recent verhogingen aangekondigd, waarvan een aantal op 1 augustus van kracht worden. Die aanpassingen gebeurden op basis van vroegere verhogingen van de depositorente.