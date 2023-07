Derde wereldtitel voor Léon Marchand, eerste wereldtitel voor Summer McIntosh op WK zwemmen

Léon Marchand is naar zijn derde goud gezwommen op het WK in Japan. De 16-jarige Summer McIntosh heeft haar eerste wereldtitel van dit WK binnen. Topfavoriet en wereldrecordhouder David Popovici tikte pas aan als zesde op de 100 meter vrije slag. Opnieuw zijn er geen Belgen te zien in de halve finales.

Léon Marchand heeft op dag vijf van het WK zijn derde wereldtitel binnen. Op de 200 meter wisselslag kon de Fransman met ruime voorsprong winnen van de concurrentie. Marchand keerde na de rug nog als tweede, maar hij maakte het verschil op de schoolslag. De tweede en derde plaats zijn voor de Britten Duncan Scott en Tom Dean. Marchand zwom eerder deze week naar goud op de 400 meter wisselslag en op de 200 meter vlinderslag.

De 16-jarige Summer McIntosh heeft haar eerste wereldtitel van dit WK binnen. Op de 200 meter vlinderslag zwom de Canadese met ruime voorsprong naar goud. Haar tijd 2’04”06 is meteen een wereldrecord voor junioren. Zilver was voor de Australische Elizabeth Dekkers, brons voor de Amerikaanse Regan Smith. McIntosh viel eerdere deze week naast het podium op de 400 meter vrije slag. Op de 200 meter vrije slag pakte ze brons.

Het is de eerste wereldtitel voor McIntosh op dit WK. — © afp

Op de 100 meter vrije slag is het Kyle Chalmers die de wereldtitel binnenhaalde. Chalmers is de olympische kampioen van 2016, maar het is de eerste wereldtitel in lange baan voor de 25-jarige Australiër. De Amerikaan Jack Alexy pakte zilver, de Fransman Maxime Grousset brons. Topfavoriet David Popovici werd pas zesde, in een seconde boven zijn eigen wereldrecord. Het was de laatste wedstrijd voor Popovici op dit toernooi, dus moet de Roemeen naar huis druipen zonder een medaille om zijn nek.

De Australische Kaylee McKeown was de snelste op de 50 meter rugslag. De tweede plaats was voor de Amerikaanse Regan Smith, de derde plaats voor de Britse Lauren Cox.

Nog geen persoonlijke records

Op dag vijf van het WK hebben de Belgen nog altijd geen persoonlijk record kunnen verbeteren. De 18-jarige Roos Vanotterdijk zwom naar een 28ste tijd in 55”89. Haar Belgisch record leest 54”63, meer dan een seconde sneller dus. Voor een plek in de halve finale was 54”67 nodig.

De 21-jarige Noah De Schryver kwam voor de eerste keer in actie. Op de 200 meter schoolslag tikte hij aan in 2’12”63, bijna twee seconden boven zijn Belgisch record dat staat op 2’10”83. Voor een halve finale plek was 2’11”71. Indien De Schryver in buurt was gekomen van zijn persoonlijk record, zou hij als veertiende zijn doorgestoten naar de halve finales. Nu is de 24ste plek zijn eindstation.

4x200 meter ploeg pas zeventiende

Technisch directeur van de Vlaamse zwemfederatie Lode Grossen hoopte op een toptwaalfplaats, maar de Belgische dames zijn pas zeventiende (van de achttien) geëindigd in de reeksen van de 4x200 meter vrije slag. In een tijd van 8’06”94 zitten ze meer dan vijf seconden boven het Belgisch record van twee jaar geleden.

Vanotterdijk besloot om niet te starten, waarschijnlijk vanwege haar schouderblessure, dus stonden Valentine Dumont, Fleur Verdonck, Lana Ravelingien en Lotte Vanhauwaert aan de start. De 23-jarige Dumont is de enige die met 1’58”92 een tijd onder de twee minuten kon neerschrijven. Om een plek in de finale te bemachtigen, had iedereen onder die grens moeten duiken.

Grossen hoopt dat de 4x200 meter ploeg op de Olympische Spelen in Parijs een finaleplek kan bemachtigen. Daarvoor zullen de tijden toch scherper moeten.