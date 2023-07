Open VLD en N-VA dienen stikstofdecreet in bij parlement, zonder CD&V

De fractieleiders van N-VA en Open VLD nemen het stikstofdecreet over van de regeringstafel en trekken ermee naar het parlement. CD&V staat weer buitenspel. Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) trekt haar ministeriële instructie in.

Een nieuwe wending in de stikstofsaga: het stikstofdecreet is, tenminste tijdelijk, van de tafel van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Het Vlaams parlement neemt het nu over van de regering. Er wordt een voorstel van decreet bij het parlement ingediend door de fractieleiders van N-VA en Open VLD, Wilfried Vandaele en Willem Frederik Schiltz. Partijvoorzitters Bart De Wever (N-VA) en Tom Ongena (Open VLD) dienen mee het voorstel van decreet in. Ze vragen de voorzitter van het parlement, Liesbeth Homans (N-VA), om het dan meteen door te sturen naar de Raad van State.

Het initiatief van Open VLD en N-VA is bedoeld om tijd te winnen: na een positief oordeel van de Raad van State kan het voorstel van decreet gestemd worden in het parlement. Dat zou al binnen enkele maanden kunnen, maken ze zich sterk. Tegen dan zal er evenwel nog geen duidelijkheid zijn uit het milieu-onderzoek dat is beloofd aan CD&V. Het Vlaams parlement is hoe dan ook nog met reces tot 25 september, maar tegen dan is er hooguit een bureau aangesteld om het milieu-effectenrapport (MER) uit te voeren.

Dat is meteen ook waarom dit voorstel komt van alleen N-VA en Open VLD. De fractieleider van CD&V, Peter Van Rompuy, kon niet worden overhaald om mee het voorstel van decreet in te dienen. ‘Ik neem akte van de beslissing van mijn collega’s van N-VA en Open VLD’, aldus Van Rompuy. Bij CD&V wil men eerst het oordeel afwachten van het milieu-effectenrapport, dat concreet onderzoekt of twee versoepelingen voor de landbouw mogelijk zijn. Binnen de regering was afgesproken dat pas na advies uit het MER het parlement zou stemmen. Dat is nu dus niet langer het geval. Indien uit het MER-onderzoek blijkt dat de twee voorgestelde versoepelingen mogelijk zijn, zullen ze finaal als amendementen worden ingeschreven in het stikstofdecreet, zo maken de fractieleiders zich sterk.

Zo zou het decreet er dan toch wel kunnen liggen voor het einde van het jaar. Dat is de deadline voor de vergunning van Project One van Ineos, dat vorige week zijn vergunning geschrapt zag door de Raad voor Vergunningsbetwistingen (Rvvb). ‘Ook wij hechten belang aan de industriële cluster rond de haven van Antwerpen’, aldus Van Rompuy. ‘Onze lezing van het Ineos-arrest is evenwel dat de Raad van de bevoegde minister een beslissing vraagt die gebaseerd is op een concrete en gedetailleerde passende beoordeling. Dat wil zeggen: er moet een onderzoek komen op grond van wetenschappelijke kennis naar de effecten van de bijkomende stikstofuitstoot op het natuurgebied Brabantse Wal.’

Toch is het stikstofdecreet niet per se definitief weg van de regering. Bij de liberalen en bij CD&V is te horen dat Jambon het dossier weer naar zich kan toetrekken. ‘Eenmaal het advies van de Raad van State binnen is’, aldus Van Rompuy, ‘kunnen de gesprekken in de schoot van de Vlaamse regering hervat worden om zo snel mogelijk te komen tot een juridisch robuust, definitief stikstofdecreet.’ Zo ontstaat op zijn minst de indruk dat hier een parlementair initiatief is gestart om versneld het advies van de Raad van State te bekomen. Het blijft immers de vraag of zonder steun van CD&V er een meerderheid kan worden gevonden in het parlement voor dit voorstel van decreet. Die zal dan moeten worden gevonden bij de oppositie.

Druk van Boerenbond

Demir had opnieuw een opdracht uitgeschreven voor dat MER, nadat op een eerste opdracht geen enkel bureau zich aandiende, tot grote consternatie van CD&V. Minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) weigerde zijn handtekening te zetten onder het ontwerp van decreet zolang er geen duidelijkheid kwam over het MER. Daarop besloot Demir een ministeriële instructie uit te vaardigen.

Die trekt Demir nu in. De Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) stapten naar de Raad van State omdat de minister in die instructie aangaf dat de administratie moest ingrijpen op bestaande vergunningen. Ze vochten bovendien aan dat de landbouw aan strengere voorwaarden moet voldoen dan de industrie. Een week geleden gaf het Ineos-arrest ook al aan dat het werken met algemene drempels niet kan, en al zeker niet als ze niet juridisch verankerd zijn.

Doordat CD&V buitenspel blijft, is het conflict binnen de Vlaamse regering verre van ontmijnd. Het persbericht over dit initiatief vertrok vanuit het partijsecretariaat van N-VA - omdat de woordvoerder van de Vlaamse parlementaire fractie met vakantie is, zo klinkt het. Het initiatief van de twee fractieleiders kwam tot stand in nauw overleg met minister-president Jan Jambon, aldus het persbericht. Maar het is duidelijk dat hier de partijen, met de voorzitters als mede-indieners, het nu helemaal overnemen van de regering. N-VA en Open VLD oordelen dat ze na het Ineos-arrest vaart moesten maken met een stikstofdecreet. Heronderhandelen, zoals Brouns voorstelde, is voor hen niet aan de orde. Als het advies van de Raad van State negatief is, verandert dat de zaak.