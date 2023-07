Dit weekend staken de Ryanair-piloten opnieuw: zaterdag al zeker 28 vluchten geschrapt op Charleroi

Het gaat onder meer om de heen- en terugvluchten naar Nîmes, Bologna, Napels, Lissabon, Carcassonne, Alicante en Boekarest.

Voor de vluchten van zondag is nog geen duidelijkheid welke er zullen worden geschrapt.

De staking treft enkel Ryanair-vluchten die uitgevoerd worden door Belgische piloten. Andere vluchten van de luchtvaartmaatschappij vertrekken wel zoals gepland. De reizigers wordt aangeraden om regelmatig de website te checken om te zien of er iets aan hun situatie is veranderd. Ryanair is verplicht om kosteloos een andere vlucht aan te bieden. Als die niet past, kan de klant zijn geld terugvragen.

De luchthaven vraagt getroffen reizigers om niet naar de luchthaven te komen.

Bij een vorige actie midden deze maand werden 120 vluchten geschrapt. Meer dan 20.000 reizigers werden getroffen.

De piloten en directie van Ryanair zijn met elkaar in conflict over vliegschema’s en verloning. Volgens de christelijke vakbond CNE is de directie nog altijd niet met een concreet voorstel gekomen om te situatie te ontmijnen. Mogelijk is ook de staking van dit weekend niet de laatste. Eerder kondigde vakbondsman Didier Lebbe al aan dat er vanaf september ‘twee stakingsdagen per maand’ zullen volgen.

De vraag is of een nieuwe staking de Ierse lagekostenmaatschappij zal doen handelen. De bonden kregen al eerder te horen dat Ryanair financieel sterk genoeg staat om de impact van stakingen in België op te vangen.

De lijst van geannuleerde vluchten:

Vertrekken

29-07-23 06:30 GERONA FR6902

29-07-23 07:05 NIMES/ARLES FR4842

29-07-23 07:35 BOLOGNE MARCONI FR3939

29-07-23 07:35 CAGLIARI/ELMAS FR4417

29-07-23 07:45 NAPLES FR1302

29-07-23 07:50 LISBONNE FR1300

29-07-23 10:15 RABAT/SALE FR6932

29-07-23 11:10 CARCASSONNE FR8023

29-07-23 15:50 ALICANTE FR3534

29-07-23 15:55 LISBONNE FR3610

29-07-23 16:50 SEVILLE FR6444

29-07-23 16:50 BUCAREST - OTOPENI FR2101

29-07-23 17:50 POZNAN-LAWICA FR4999

29-07-23 19:00 TRIESTE-RONCHI FR4496

Aankomsten

29-07-23 10:45 GERONA FR6901

29-07-23 10:45 NIMES/ARLES FR4843

29-07-23 11:30 BOLOGNE MARCONI FR3938

29-07-23 12:35 CAGLIARI/ELMAS FR4416

29-07-23 12:50 NAPLES FR1303

29-07-23 13:45 LISBONNE FR1301

29-07-23 15:00 CARCASSONNE FR8024

29-07-23 17:00 RABAT/SALE FR6933

29-07-23 21:25 ALICANTE FR3533

29-07-23 21:40 POZNAN-LAWICA FR5000

29-07-23 21:50 LISBONNE FR3609

29-07-23 22:45 TRIESTE-RONCHI FR4497

29-07-23 22:45 SEVILLE FR6445

29-07-23 22:55 BUCAREST - OTOPENI FR2102