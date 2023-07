Republikeinse senator Mitch McConnell (81) zwijgt abrupt 21 seconden tijdens persconferentie

De Amerikaanse Republikeinse senator Mitch McConnell zweeg tijdens een persconferentie op woensdag plots 21 seconden. Eerder waren er ook al zorgen over de gezondheid van de politicus. ‘Ik ben in orde’, verklaarde hij achteraf.

De 81-jarige McConnell sprak woensdag de pers toe, toen hij plots na twee zinnen zweeg en voor zich uit staarde. Een tiental seconden later vroegen collega’s of hij zich goed voelde. De aanwezig pers filmde het opmerkelijke incident.

‘Voel je je goed, Mitch? Wil je nog iets anders zeggen of gaan we terug naar je kantoor’, vroeg senator John Barosso aan McConnel. De 81-jarige McConnel draaide zich om en stapte de zaal uit. Zo’n twaalf minuten later keerde McConnell terug naar de zaal en sprak hij de pers opnieuw toe. ‘Ik ben in orde’, zei hij, waarna hij alsnog vragen beantwoordde.

McConnell was eerder dit jaar al buiten strijd, nadat hij tijdens een diner in Washington was gestruikeld en in een ziekenhuis werd opgenomen voor de behandeling van een hersenschudding. Hij liep ook een ribfractuur op en werd later naar een revalidatiecentrum gebracht. Sinds april is hij terug in de Senaat.

Het voorval met McConnell veroorzaakt opnieuw discussie in de Verenigde Staten. Heel wat Amerikaanse politici zijn op hoge leeftijd. Gemiddeld zijn Senatoren 64 jaar oud. In november bleek uit een bevraging van Reuters en Ipsos dat 61 procent van de Amerikanen bezorgd zijn over de leeftijd van de Amerikaans parlementsleden.