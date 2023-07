Hunter Biden pleit onschuldig aan fiscale fraude nadat rechter zich onverwacht verzet tegen schikking

Vorige maand kwamen de procureur van de staat Delaware en Hunter Biden overeen dat Biden schuldig aan fraude zou pleiten, om zo vervolging te voorkomen in een andere zaak. Daarin werd hij beschuldigd van het onwettig bezitten van een vuurwapen als drugsgebruiker. Maar districtsrechter Maryellen Noreika schortte die overeenkomst woensdag onverwacht op.

‘Ik kan de schikkingsovereenkomst vandaag niet goedkeuren’, aldus Noreika. Ze vroeg de partijen om haar duidelijk te maken waarom ze akkoord zou moeten gaan met de schikking, wat doet vermoeden dat ze nog wel te overtuigen valt. Bij gebrek aan overeenkomst pleitte de zoon van de president daarop niet schuldig.

Belastbaar inkomen

Volgens het openbaar ministerie bedroeg zijn belastbaar inkomen in 2017 en 2018 meer dan 1,5 miljoen dollar (1,37 miljoen euro). De daarop verschuldigde belastingen van meer dan 100.000 dollar zou hij beide jaren niet hebben betaald. In 2018 werd hij bovendien aangeklaagd voor onwettig wapenbezit. Hij zou tegen de verkoper zijn drugsverslaving hebben verzwegen.

Dat de rechtszaak blijft aanslepen, is slecht nieuws voor de verkiezingscampagne van president Joe Biden. Hunter is al jaren het doelwit van zijn vaders tegenstanders. Voor Bidens voorganger Donald Trump en de Republikeinse partij is de zaak een bewijs van de partijdigheid van het rechtssysteem. Dankzij zijn schuldbekentenis zou Hunter er namelijk met een voorwaardelijke straf vanaf kunnen komen, terwijl Trump volgens verschillende Republikeinen een stuk harder wordt aangepakt in de rechtszaken die tegen hem lopen.