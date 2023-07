Herfstdag in de zomer, temperaturen tot 20 graden

Het blijft donderdag zwaarbewolkt tot betrokken met tijdens de ochtend regen. In de namiddag blijft het over de zuidoostelijke helft regenachtig, terwijl het in noordwestelijke helft droger wordt.

De maxima liggen op donderdag rond 15 graden in de Hoge Venen en 18 tot 20 graden elders. De wind waait matig en soms vrij krachtig in het binnenland, aan zee soms krachtig, met rukwinden tussen de 50 en 60 kilometer per uur, meldt het KMI.

Donderdagavond en -nacht blijft het zwaarbewolkt tot betrokken met af en toe regen, vooral ten zuiden van Samber en Maas. Over het noorden van het land is het droger, maar af en toe valt er wat lichte regen of motregen. De minima liggen tussen 15 en 17 graden.

Vrijdagochtend is het zwaarbewolkt met periodes van regen, vooral over de zuidoostelijke helft van het land. In de loop van de voormiddag gaat de regen over in buien, die plaatselijk onweerachtig kunnen zijn. In de namiddag neemt de buienactiviteit af in het noordwesten van het land. Het wordt wat warmer met maxima tussen 18 en 23 graden. De wind waait matig, aan zee soms vrij krachtig, uit het zuidwesten.

Zaterdag wordt het meestal zwaarbewolkt met buien, die hier en daar met onweer gepaard kunnen gaan. Tegen de avond wordt het droog met opklaringen. Het kwik stijgt tot 18 à 20 graden in de Ardennen en 20 tot 22 graden elders. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten met rukwinden van 50 of 60 kilometer per uur of tijdens de buien nog iets meer.

Zondag wordt het wisselend bewolkt met nog een paar buien, maar het lijkt op verschillende plaatsen droog te blijven. Het wordt weer iets frisser met maxima tussen 16 en 20 graden. De wind waait vrij krachtig, aan zee krachtig, uit het zuidwesten tot westen.