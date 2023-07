Nederland speelt gelijk tegen titelfavoriet Verenigde Staten

De ploeg van bondscoach Andries Jonker kwam al in de 17e minuut op voorsprong via middenveldster Jill Roord, maar had het in de tweede helft lastig tegen de viervoudig wereldkampioen. Lindsey Horan kopte ruim een halfuur voor tijd de gelijkmaker binnen.

Zo heeft Oranje met alleen nog het duel met WK-debutant Vietnam te gaan een goede kans op de achtste finales. Ook groepswinst is nog mogelijk. De Verenigde Staten hebben net als Oranje 4 punten, maar wel een beter doelsaldo. Het nog puntloze Vietnam en Portugal spelen later op donderdag tegen elkaar.

Oranje speelt dinsdag de laatste groepswedstrijd tegen Vietnam.

De Oranje Leeuwinnen waren uit op revanche, na twee nederlagen tegen de VS in de finale van het WK 2019 en in de kwartfinales van de Olympische Spelen in 2021.

De Amerikaanse speelsters zijn gebrand op een ongeëvenaarde derde wereldtitel op rij, maar ze spelen dit WK met een heel andere ploeg dan vier jaar geleden. Naast de ervaren veteranen, zoals Morgan en Megan Rapinoe, zitten er veertien WK-debutanten in de selectie.