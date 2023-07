Verhalen over de liefde

1 Club Brugge-Aarhuys GF

VTM2 19.45-22.10 uur

Dit is de match van Club Brugge tegen Aarhus GF in de UEFA Conference League, maar nog belangrijker: het debuut van ex-VRT-gezicht Aster Nzeyimana als voetbalcommentator op de commerciële omroep.

2 Grosse Freiheit

Canvas 22.05-00.00 uur

Prachtige film van de Oostenrijkse regisseur Sebastian Meise over een man die volhardt in de liefde en daarvoor meermaals in de cel belandt. Hij valt namelijk op mannen in het Duitsland van 1968, toen de herenliefde nog verboden was.

3 Look what you made me do

NPO2 22.05-23.27 uur

Intrigerende Nederlandse documentaire over de gewelddadigste kant van de liefde: drie vrouwen beëindigen de relatie met hun partner die hen mishandelt, door hem te vermoorden.

4 Fleabag s2

Op Amazon Prime Video

Het tweede seizoen van deze geniale serie van en met Phoebe Waller-Bridge, over de onmogelijke liefde tussen een vrijgevochten jonge vrouw en een sexy priester, is nog onweerstaanbaarder dan het eerste. Een coup de foudre van een fictiereeks.