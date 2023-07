Recordbedrag voor sieraad van Tupac

De ring van Hulk Hogan

Voormalig professioneel worstelaar Hulk Hogan (69) gaat trouwen. Hij deed een aanzoek op één knie in een restaurant in Tampa, in de Amerikaanse staat Florida. Zijn vriendin, yoga-instructrice Sky Daily (45), aanvaardde de diamanten verlovingsring die de worstelaar bovenhaalde.

Hogan en Daily zijn anderhalf jaar samen. Het wordt voor Hogan zijn derde huwelijk. Hij is recent gescheiden van Jennifer McDaniel, met wie hij tien jaar getrouwd was. In 1983 trouwde hij met Linda Hogan, om in 2009 te scheiden.

De ring van Tupac Shakur

Een ring die de overleden Amerikaanse rapper Tupac Shakur zelf ontwierp en die hij droeg tijdens zijn laatste publieke optreden, is in New York geveild voor meer dan een miljoen dollar. De kroonvormige ring met goud, diamanten en robijnen was vooraf geschat op zowat 300.000 dollar.

Tijdens de veiling brak een biedstrijd uit, meldt veilinghuis Sotheby’s. Wie de ring uiteindelijk voor 1,016 miljoen dollar op de kop tikte, werd niet bekendgemaakt. Dat bedrag is het hoogste ooit voor hiphopmemorabilia, klinkt het.

Shakur was een van de succesvolste rapartiesten van de jaren 90. In 1996 werd hij onder onduidelijke omstandigheden in Las Vegas op straat doodgeschoten. Destijds was er rivaliteit tussen concurrerende rappers van de Amerikaanse Oost- en Westkust.

Shakur had het sieraad laten maken om de verloving met zijn vriendin Kidada Jones te vieren. In de ring is de inscriptie ‘Pac & Dada 1996’ gegraveerd. In 1996 droeg de muzikant de ring tijdens de MTV Video Music Awards, zijn laatste publieke optreden.

De straf van Pete Davidson

Geen ring, zelfs geen enkelband, voor de Amerikaanse acteur en komiek Pete Davidson (29). Hij kreeg een milde straf voor het ongeval waarbij hij tegen een huis reed: een taakstraf van vijftig uur. Als hij de taak netjes weet af te ronden, krijgt hij geen strafblad.

Davidson verloor de controle over het stuur door overdreven snelheid, en knalde tegen een huis in Beverly Hills.

